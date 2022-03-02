新冠肺炎｜歌手艾妮曾任註冊護士　分享四大看門口藥物

疫情嚴峻，很多聚集人流的商業活動或拍攝工作都已經停止，避免工作之間互相感染或傳播。最近，宅在家的艾妮（Elly）便直接化身「製作歌手」，一手一腳自己拍攝影片於頻道分享。雖然只是初起步，但影片清單已有不同類型，由日常Vlog到資訊、知識分享都有。這次Elly發佈了一條關於「看門口藥箱」的短片，提醒大家疫情期間除了注意衛生、做好防疫措施，其實藥物儲備亦同樣重要，短片內Elly根據自己的經驗及知識，向大家分享家居常備的藥物或醫療用品。

第一樣要分享的不是藥物，但是一樣很重要的東西：探熱機。她解說探熱分為：耳探、口探、額探、肛探及腋探五種，但耳探、口探及肛探才是人體的核心溫度，額探或腋探會受表面溫度影響，所以可以購買耳探機，因為耳探會比較準確；第二樣常備藥物是止痛藥，期間更解構止痛藥成份、適用份量及正確的服用方法。第三樣是抗敏感藥，她指抗敏感藥分為第一及第二代，除了部份有副作用，亦提到可應用的情況；第四樣是暈浪丸，她表示暈浪丸除了暈車暈船，對有「暈動症」，即有耳水不平衡、耳鳴的患者亦能發揮作用；第五款是胃藥，當中有中和胃酸及抑制胃酸兩種，兩種分別有不同功效，適合不同體質的人士；最後一款是止瀉藥， 但如有發燒、肚痛、食物中毒或有便血的情況，則不適合服藥，應該要去求醫。