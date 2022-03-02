飛虎3壯志英雄｜蔣怡演出勁驚喜　與老公相愛22年獲對方鼓勵追夢

劇集《飛虎3壯志英雄》（下稱《飛虎3》）卡士強勁，除了有苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、張兆輝、馬德鐘及陳豪領銜主演之外，一些近年少有拍戲的藝人也重現幕前，例如足足有10年沒有拍劇的蔣怡在劇中她飾演馬德鐘的太太「楊素筠」，原本是一位舞蹈演員，但為了家庭放棄了自己的舞蹈夢，選擇做馬德鐘的賢內助，另外，她的角色是患有漸凍症。劇中她與馬德鐘無論在外形、身高上都非常合襯，也為劇集增添不少驚喜與新鮮感。



蔣怡拍攝劇集《飛虎3壯志英雄》令人眼前一亮。（影片截圖）

現實中的蔣怡在2013年嫁給拍拖13年的珠寶設計師男友翁狄森（Dickson）後，二人育有一女一子，他們現在的家庭也是實行「男主外，女主內」，蔣怡跟劇中的角色一樣是一位細心體貼的太太。現年44歲的蔣怡在1998年參加模特兒大賽之後加入娛圈，身高178cm的她曾與周星馳拍攝生力啤酒廣告。2005年開始轉到台灣發展，2010年起又重返香港娛樂圈，一直主力做模特兒、主持和演員等。蔣怡在台灣拍劇的成績不錯，卻突然在2013年結婚，過着相夫教子的日子。

蔣怡的外表零走樣，狀態很好。（IG@cocochiang）

講起蔣怡的老公翁狄森，他是名珠寶設計師，家族從事珠寶生意，更曾獲香港十大傑出設計師大獎，前美國第一夫人米歇爾·奧巴馬（Michelle Obama）也曾戴過他設計的翡翠戒指。蔣怡兩公婆曾經一齊到車婉婉的節目《1＋1＋1》受訪，原來蔣怡與老公愛情故事是由剪報而展開，當時蔣怡認識了一位模特兒同行朋友，而對方的男朋友就是翁生。有一日，翁生打電話給蔣怡，指自己跟當時的女友已分開，但家裏竟不知為何有一堆蔣怡的剪報，又問她要不要回剪報，就這樣，二人開始有來往。但翁生強調當時自己並沒有想追蔣怡，純粹想把東西還給她。

蔣怡和老公翁狄森育有一女一子。（IG@cocochiang）

婚後的蔣怡當年誕下大女之後，在老公鼓勵下，隻身遠赴倫敦藍帶廚藝學院讀書學廚9個月，更於180位學生中考獲第一名，以優異成績畢業。當時囡囡約一歲，不少網民都批評蔣怡不負責任，但蔣怡曾接受《香港01》訪問時表示無悔當時的選擇，她指自己沒有留意網民的批評，「那段時間是我人生最辛苦的日子，但我的選擇是對的，因為女兒在那時也沒有甚麼記憶，作為一位媽媽，我寧願自己辛苦幾倍也不想女兒辛苦，而且我學成歸來可以教女兒很多新事物，就算讓我再揀過我還是會這樣選擇。其實婚前去讀都可以，但我可能會放棄，有了家有了女兒，我才會有動力去完成。今後我絕不會再離開女兒，等她離開我。」

而蔣怡在其他訪問中也透露自己的想法是一定要在女兒兩歲生日回來，所以如果課程遲3個月開始，她也不會去，可見她不是不理女兒的人，而是所有事都有想過計好才有這下一步的。她回來後，要重新建立母女關係，因為囡囡覺得媽媽好陌生，更試過一腳踢開媽咪，令蔣怡好傷心，最後她花了足足半年落手落腳湊才令女兒對她感信任。

蔣怡廚藝了得。（IG@cocochiang）

蔣怡現在煮得一手好菜，除了出書教學外，也會不時在IG分享烹飪心得，由中餐、西餐到甜品都色香味俱全。有疫情的這段期間，她每天要煮足三餐給家人吃，由起床到晚飯，的確是一位好太太、好媽媽。另外，亦有不少網民留意到她住的豪宅，由蔣怡日常分享的照片所見，其開放式廚房放有對門式雪櫃、巨型焗爐等設施，而連接廚房的飯廳，除了有8人餐桌之外，亦有全白樓梯通往上層睡房。外面更有一個私人花園給他們散步和是小朋友玩耍的地方。蔣怡曾經表示為方便子女上學及參與課外活動，以及享受大自然氣息，所以選擇與家人居於西貢清水灣。

蔣怡廚藝了得。（IG@cocochiang）

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