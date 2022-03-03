梁競徽被網民開名嘲諷扮大牌兼英文差　本人現身激動澄清霸氣反擊

昨日 (2/3) 有報道指有網民開Post分享了他在酒店被梁競徽不禮貌對待的經歷。該名網民表示件事大約發生在4年前，他做酒店reception時，見到梁競徽說想看看酒店ballroom，但因沒有預約不可以即時去看，梁競徽於是叫酒店經理出來，當網民問他貴姓，梁競徽就表示：「我喎！（他指著自己個樣）你……你經理會識得我。」然而該酒店經理是外籍人士，並不認識他，網民指梁競徽聽完經理講英文後便顯得口啞啞，講了句「Thank you」就離開了。不少網民都加入討論，有網民認為如果事情屬實，那麼梁競徽都算沒有禮貌。不過亦有網民質疑事件的真確性，始終只有一方片面之詞無證無據，有關內容可以是虛構的。

梁競徽被網民開名指扮大牌。(梁競徽微博)

梁競徽今日於微博就有關報道作出了回應，表示：「這報道～這記者～真好笑～將一些未經證實的虛構事情來報道！但又驚，所以在最後加上一句未必係事實！這類低劣手法來作出報道的～怎麼還會存在？娛樂新聞也是新聞，求真 也是重要的！希望你以後可以先查清楚～！再說，我英語水平雖然不高～但也不至於講出 「ball房」🤣！而且，要處理酒店的事情，也不用我自己去吧小朋友～🧐！你這樣不是在攻擊我，而是在攻擊你們的專業！回頭是岸🙏！」霸氣反擊澄清。