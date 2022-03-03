飛虎3壯志英雄｜孖黃宗澤開直播　陳瀅被爆料係羅天宇暗戀對象

TVB劇集《飛虎3壯志英雄》（下稱《飛虎3》）正在熱播，3位有份參演的演員黃宗澤（Bosco）、陳瀅和蔡思貝日前在IG開直播為劇集宣傳，期間3人不停瘋狂爆料，非常搞笑，而Bosco更意外大爆了羅天宇鍾意陳瀅？



《飛虎3壯志英雄》演員們開直播。（網上圖片）

劇集《飛虎3》入面，陳瀅飾演的家寶非常亮眼，網民被陳瀅的靚樣吸引，而她跟Bosco飾演的高級督察張嘉軒是一對，但二人的親熱鏡頭不算太多，Bosco笑言：「下次我同陳瀅埋身肉博，要打要殺嗰啲留畀吳卓羲去搞！再唔係《飛虎4》陳瀅你試吓同三哥（苗僑偉）演一對囉！」陳瀅說：「其實同你合作都幾緊張，雖然熟，但未至於好熟，開工幾日就要仆喺你身上面，都有少少緊張。（咁而家呢？）而家完全冇感覺！」思貝讀出網民留言問「軒寶」有沒有錫錫戲，陳瀅非常主動的說︰「呢度！而家有！」立即向鏡頭嘟嘴，而Bosco亦嘟嘴回敬，又說︰「即錫！」二人隔空咀嘴！Bosco表示︰「做演員係咁冇底線啦！」思貝反而尷尬的說︰「我望住都覺得怕醜。」

陳瀅日前的一集有性感打扮。（影片截圖）

Bosco和陳瀅隔空咀嘴！（影片截圖）

直播期間，思貝突然尖叫見到周嘉洛有睇直播，起初問候一聲他的身體情況，事關周嘉洛因確診新冠肺炎，現時正在接受家居隔離中，但Bosco搞笑說：「嘉洛，好心啦，唔好騎劫人哋啲Live嘛！」思貝和Bosco笑陳瀅和周嘉洛的緋聞，思貝笑指：「周嘉洛咁樣入嚟睇Live就擺明係示威啦！」Bosco說：「咪囉，嗰時喺TVB Canteen成日見到你哋一齊……食飯呀啦！做咩啫？陳瀅你又話到幾愛我，轉頭又同周嘉洛一齊！」此時，陳瀅只好尷尬傻笑。

Bosco意外爆料羅天宇暗戀陳瀅？（網上圖片）

羅天宇和陳瀅跟一班朋友於上年年底一齊開party。（IG@lawjoey）

雖然Bosco和思貝拿嘉洛和陳瀅的緋聞來開玩笑，不過到直播的尾聲時，原來有另一更震撼的爆料，本身有網民問羅天宇在劇中是否暗戀陳瀅，這時Bosco突然說︰「羅天宇唔單止劇中鍾意陳瀅啦吓嘛！（思貝︰我哋真嘢唔好拎出嚟講！）我講咗啲咩啊？我做咩事啊？」陳瀅除了傻笑外，立即表示夠鐘到9點半了，劇集開始播，意圖轉移視線。其實之前陳瀅也有跟羅天宇傳過緋聞，當時報道指二人到同遊日本。而《香港01》記者當時聯絡羅天宇查詢二人是否同遊日本，他指︰「唔回應喇唔好意思。都係成班朋友去旅行。」

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陳瀅靚相