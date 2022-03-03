新冠肺炎｜張惠雅檢測呈陰性　重提隔離日子︰嗰種精神緊張最折磨

第五波疫情來勢洶洶，演藝圈連日來已經有多名藝人相繼宣布確診新冠肺炎，前HotCha成員張惠雅（Regen）於2月22日在IG Post出快速測試結果指自己已確診，經過多日的休息，Regen的測試結果已轉為陰性，她於周四（3日）在IG及長文講到自己這段日子的經歷，她直言︰「隔離嗰種壓力同精神緊張先最折磨。」



Regen早前宣布確診新冠肺炎。（IG@regenc）

Regen在IG story發長文，她指自己今日已經是第3日negative，「成個人放鬆咗好多」，因為之前要跟家人用共用廁所，所以令她精神超級緊張，「夜晚瞓覺聽到屋企人有一兩聲咳會好緊張好驚，喺屋企頭兩日用廁所每次消毒都唔敢鬆懈」，更因為怕要去廁所而減少飲水，但明明病就應該多飲水，沖涼時試過因為沒有吃夠東西又焗，差點暈低。她寫道︰「個病真係唔係最辛苦，隔離嗰種壓力同精神緊張先最折磨，終於過啦。」

Regen的快速測試結果呈陰性。（IG@regenc）

而Regen亦叫大家出門真的要做好防疫，她寫道︰「大家記得出門做好防疫，呢個（病）雖然好多人都係好似感冒咁，但係感冒都唔想有機會中，都係病嚟，我之前防疫做得唔夠好，雖然有噴消毒，隨身都帶住，但係後期疫情唔嚴重未去第五波，我已經少咗好多噴消毒，但係洗手一定唔夠20秒。」她又為正在隔離的人打氣。