諸朋好友｜林夏薇曾對胡定欣感失望　慘被對方無視：嗰一刻好hurt

由崔建邦及麥美恩主持的全新一輯節目《諸朋好友》在日前首播，首集請到兩位視后胡定欣及林夏薇擔任嘉賓。兩人在節目中分享相識的經過，原來她們是在2014年《星和無綫電視大獎》上結緣，當時薇薇坐在定欣旁邊，雖然互相不認識，但薇薇直言被定欣這位前輩的氣場感染到：「喺電視上面見到佢會覺得佢係一個好努力、好想做好每一件事嘅人，所以會有一種距離感，但去到現實生活見到佢其實好溫暖。」



由崔建邦及麥美恩主持的全新一輯節目《諸朋好友》在日前首播，首集請到兩位視后胡定欣及林夏薇擔任嘉賓。（影片截圖）

兩人在2014年《星和無綫電視大獎》上結緣。（影片截圖）

當年薇薇因為「林峯堂妹」的身份而備受關注，但定欣就表示從來沒有理會這些新聞，而是真正地去了解眼前這個人，定欣笑言對薇薇的第一印象比較女性化，但之後兩人因合作拍攝劇集《公公出宮》而變得熟絡，更成為好友：「我哋開劇就最直接，嗰個林夏薇就係我認識嘅林夏薇，到今日都冇變。

當年薇薇因為「林峯堂妹」的身份而備受關注，但定欣就表示從來沒有理會這些新聞。（影片截圖）

薇薇同定欣因合作拍攝劇集《公公出宮》而變得熟絡。（視覺中國）

定欣同薇薇相識多年，但二人就異口同聲地表示從未試過鬧交，不過薇薇就大爆曾因為一件事而對定欣感到失望，薇薇透露曾在一個大型場合中一早已經化好妝，坐在化妝間等待髮型師Set頭，等了一段時間後終於等到髮型師，但定欣卻突然叫助手帶髮型師去幫其他藝人整頭：「可能佢真係冇為意，但我等咗好耐，咁我就好hurt嘅嗰一刻，其實之後我諗返，我冇去怪佢啦，亦都其實過咗喇。」事後薇薇再同定欣講起這件事：並直言有不舒服的感覺：「因為我夜晚又冇食嘢，咁就胃酸倒流，就嘔，一嘔就嘔到停唔到，我直情係坐輪椅上機。」

薇薇大爆曾因為一件事而對定欣感到失望。（影片截圖）

等咗成晚冇食嘢，搞到胃酸倒流。（影片截圖）

而定欣就表示完全不知情，坦言只是無心之失：「我唔係刻意，其實佢講我完全冇晒當刻嘅……其實發生咩事我係唔知。」但被無視的薇薇就直言感到難受：「佢都有同我講話佢估唔到我會咁直接同佢講，因為有啲時候可能朋友都會收埋唔講，我就會直接話畀佢聽我唔開心。可能我性格比較獨立，所以當我遇到問題，我會自己處理咗先，我自己消化咗、解決咗先至會去講返件事。」

定欣坦言只是無心之失。（影片截圖）