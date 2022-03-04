AK江𤒹生親解新歌搵Alton合作原因　MV星光熠熠12組嘉賓輪流登場

繼去年的《虎度門》後，江𤒹生（AK）今次夥拍另一位MIRROR兄弟王智德（Alton）推出合唱歌《REBOUND》，用搞笑的方法大談身為偶像的自我修養。MV中，AK和Alton身處Party之中玩到醉爆兼跳落泳池唱到濕身，轉頭又有超級跑車穿插畫面之間，連環驚喜令樂迷盡享視聽之娛，他們亦希望瘋狂的MV情節可以為各位帶來點點歡樂，片刻忘憂。



繼去年的《虎度門》後，AK今次夥拍另一位MIRROR兄弟Alton推出合唱歌《REBOUND》。

AK和Alton於昨晚（3日）新歌MV首播後，立即在IG直播與粉絲大談歌曲背後的故事，AK更透露找Alton合作的原因。至於MV中出現的12組藝人，包括C AllStar的陳健安（On仔）、洪嘉豪、樂隊ONE PROMISE等，他們與AK又有什麼淵源？逐一為你拆解他們變成好友的瞬間！

AK在直播中表示與Alton合作是計劃內的事，全因他十分欣賞對方Rap的能力。

AK在直播中表示與Alton合作是計劃內的事，全因他十分欣賞對方Rap的能力：「上年同Lokman做咗《虎度門》，今年同你（Alton）做《REBOUND》。因為好想歌入面有Rap元素，但我Rap唔叻，想搵人合作時就搵咗MIRROR隊內兩位Rapper先。呢兩首歌都學到我想學，想嘗試玩嘅都玩到，我係鍾意一齊做、一齊去打拼嗰個感覺。」Alton聽後回應：「多謝你！」

他們繼續分享拍攝MV的難忘事，令二人最深刻的必定是落水情節。適逢二月拍落水戲，AK以「凍到震」來形容，Alton則表示沒有難度：「自從經歷拍攝電視劇《i.SWIM》後，2月落水都唔係咩新鮮事，入過少林寺就係入過少林寺，我冇問題呀！只要懷住一股勇氣，就可以解決所有問題。」AK說：「我屋企個浴缸冇咁深，好難事先練習，夾硬都會解決到呢件事嘅！」

他們繼續分享拍攝MV的難忘事，令二人最深刻的必定是落水情節。

為了營造開Party的感覺，AK特意找來12組好朋友參與拍攝MV，當中包括MIRROR兄弟Lokman和Frankie、梁祖堯、女團Super Girls成員Yanny、洪嘉豪、填詞人Oscar、組合C AllStar成員On仔、樂隊ONE PROMISE和NowhereBoys、麗英、KB以及徐浩。

點撃睇12組嘉賓點樣同AK變成好友：