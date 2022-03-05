徐睿知復出前被爆是惡頂鄰居　佔用公共空間亂泊車影響他人

醜聞不斷的韓國女演員徐睿知已潛水10個月，早前她終於發聲明道歉，被質疑為6月的新劇鋪路。可是復出在即，徐睿知被爆是惡頂鄰居一事再之引起關注，所屬公司亦承認雙方之間有過誤會，已向對方道歉，事件亦已圓滿解決。



徐睿知10個月後突改口上傳道歉文 網民：為復出才認錯吧？

近日《SBS演藝新聞》再次報道有關新聞，並公開了網民A去年5月的一篇爆料文。A講到徐睿知與父母住在同一公寓，過去4年都因徐睿知一家飽受痛苦。A大爆徐睿知父母把個人行李放在公共樓梯上，不但堆到A家門位置附近外，更設置寵物圍欄。A曾與徐睿知父親因此而發生爭執，更被對方動手推過。A亦表示徐睿知一星期會前來父母家3次左右，但她每次都胡亂泊車，因而對鄰居造成影響。

徐睿知和父母被爆是惡頂鄰居一事再引來關注。（網上圖片）

A表示徐睿知曾與所屬社律師一同前來為事件道歉，可是最後被徐睿知反問︰「不會把這樣都在網上公開吧？」，因此質疑她的道歉。對於爆料，徐睿知所屬公司承認亞互相的確曾有過誤會，可是徐睿知和父母已誠心向鄰居道歉，並於不久後搬走，表示事件已圓滿解決。對於徐睿知再被爆是惡頂鄰居，韓國網民對她6月的強勢回歸更不看好，揚言會罷看她的作品。

韓國網民都不看好徐睿知的復出。（劇照）

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