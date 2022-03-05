飛虎3｜陳瀅大讚黃宗澤Sweet　嘆唔夠瘦難用替身：呢個身形得我有

由苗僑偉、黃宗澤（Bosco）、吳卓羲（Ron）、張兆輝、馬德鐘等主演的劇集《飛虎3壯志英雄》正在熱播，劇中女主演陳瀅（Jeannie）、蔡思貝、姚子羚早前接受TVB娛樂新聞台節目《Star Talk》訪問，與主持王鎮泉大談拍攝時的辛酸及趣事。劇中Jeannie與Bosco有感情線，更有一場床戲，但原來今次不是他們首度演情侶：「冇咩人知，嗰時仲係超級新人，第二套戲就係同佢演情侶，相隔咁多年之後再同佢演情侶，感覺好唔一樣，嗰陣真係好細個、好green，行位、燈光咩都唔知，而家有咗幾年經驗，等佢唔使覺得我仲𡃁妹仔咁！」



劇中Jeannie與Bosco有感情線。

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而蔡思貝、姚子羚就與Ron有感情線，姚子羚與Ron對上一次合作是2005年的《酒店風雲》，加上兩人本身老友鬼鬼，所以今次合作一點都不陌生：「佢都冇乜點改變，當然有成熟咗啦，但佢都係大細路，好鍾意整蠱造怪同萬歲請大家食飯，同佢再合作有一份默契同開心。」子羚又笑言因為與Ron太老友的關係，所以拍感情戲時其實很辛苦。至於思貝就談到劇中多次請Ron食檸檬，她笑言其實有苦衷：「因為呢個女仔非常冇安全感，覺得Ron個角色吊兒郎當，要經過好多考驗先覺得依賴得過，最後先接受佢。」

姚子羚與吳卓羲再度合作。

蔡思貝在劇中多次請Ron食檸檬。

劇中槍戰連場，Jeannie透露事前還用了一整天學開槍：「比我想像中難，睇戲時覺得單手開槍好瀟灑，但其實好難，因為支槍嘅扳機好硬，開槍唔眨眼又係非常之難。」她又指因為是第一次拍開槍戲，所以不知道要戴耳塞自我保護，Bosco見狀竟即場送贈她兩個耳塞：「佢準備咗啲肉色耳塞，因為冇咁易穿崩，嗰吓真係好sweet，所以平時點恰我都由佢啦！」而思貝就笑言拍槍戰拍到慣晒：「我自己就算戴咗耳塞，啲響聲都係好入耳，會Feel到耳膜有震動。」對她來說最難忘的就是商場槍戰場口：「因為喺室內，個回音好犀利，耳仔真係嗡嗡聲，仲要個個四方八面咁開槍！」

槍戰連場！

而講到拍攝最辛苦的場口，Jeannie就認為是潛入豪宅一幕，除了因為戲服非常性感之外，還因為很多動作場口都要親自上陣，她更暗踩自己偏肥：「我呢個身形得我自己有，因為通常替身都好瘦，所以唔得呀，好多動作自己做返！最深刻係要着住好高嘅高踭鞋，仲要好快咁跑兩條街。大家都叫我唔好跌，如果扭親就唔知點算，我惟有搏老命咁跑得好快，好彩最後冇扭親，真係好唔容易！」

戲服非常性感。（影片截圖）

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蔡思貝在劇中飾演一位女飛虎，有不少動作場面。

身為視后的思貝就坦言拍攝動作場面讓她感到挫敗：「佢哋要求我做得乾淨俐落，但我每日都覺得好慚愧，覺得自己做得唔好、做唔到。」不過由於有很好的拍攝團隊Back Up，令她留下不少難忘拍攝回憶：「好似商場場戲，要短跑100米衝過去，之後要打筋斗，再起返身對住上面射槍，個攝影師係揸住部攝影機陪我跑，好好玩成件事，好似打機咁！」而子羚就對綁架戲最難忘，談到Ron在劇中英雄救美，她就大讚：「子樂（吳卓羲飾演角色）喺套劇入面係正嘅！」今次子羚更與郭晉安繼《與敵同行》後再續兄妹情：「隔咗咁多年之後，我見到佢都係叫阿哥，到依家再合作返，變得更加親切，真係好似我哥哥咁。」

吳卓羲英雄救美，子羚都話正。

大獲讚賞！