940920︱劉俊謙核彈式劇透勁玩命　暗示故事牽涉多重宇宙？

劉俊謙、蔡思韵和吳海昕三位主演今日（5/3）在九龍灣ViuTV錄影廠出席《940920》記者會，雖然受疫情影響，記者會不設採訪，僅於網上直播，但仍然有逾千觀眾同步收看。席間，劉俊謙便透露自己在劇集中一人分飾兩角，一個是「會長」余家聰，一個是「小說家」余家聰，他更在人稱「刀演」的監製暨導演羅嘉駿面前大玩劇透：「其實唔只我，有啲演員都係一人分飾兩角，幾有趣！」他又指劇集有兩大主要疑問：「故事到底牽涉幾多個時空」、「各時空又對哪些人產生影響」，似乎暗示着《940920》故事隨時牽涉多於兩個時空。

劉俊謙戴住口罩都好靚仔：

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至於繼續飾演「Yeesa／張麗紗」的吳海昕則透露自己在新時空裏面是一名人人都識的「穿越界明星」，而非《二月廿九》中的平凡人。提到拍攝《二》劇時，「刀演」要求極高，連她的髮型也要「執到正」，吳海昕便笑指今輯對方非常鬆手：「因為明星做乜都得！」搞到劉俊謙等立即起哄，知自己「中伏」的吳海昕連忙說：「我個人好低調，我都唔係明星！」另外，劉俊謙亦有指《940920》故事比《二月廿九》複雜：「我自己睇劇本都睇唔明，睇咗幾次，同監製、編劇傾完先明個故仔！不過，唔明唔緊要，睇多次囉！」

吳海昕透露自己會在《940920》再演「平凡人時期」的Yeesa。（電視畫面）