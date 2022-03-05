家族榮耀｜熊黛林發癲超多潛力圖　網民：呢個角色好有娛樂性

劇集《家族榮耀》近日在TVB熱播，昨晚（4日）一集講到甄芯（楊茜堯飾）藉着幫來娣（潘藝桐飾）搞生日會的機會，利用來娣播出大嫂葉彩薇（熊黛林飾）整斷Chloe（李彩華飾）對高踭鞋、導致Chloe流產的關鍵短片，被當眾揭發醜事的葉彩薇顛覆高貴大少奶的形象，情緒全面崩潰，更發癲咆哮！



熊黛林在劇中飾演馬家大少奶葉彩薇。（劇照）

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飾演馬家大少奶葉彩薇的熊黛林（Lynn），出身富裕家庭，但隨着Chloe及甄芯先後懷上馬家男孫，她的地位受到威脅，娘家葉氏更因甄芯故意設局而面臨公司清盤，宣布破產，葉彩薇爸爸因而大受打擊而猝逝，葉彩薇將一切責任歸咎於甄芯，認為是對方害死自己爸爸，連原本基金會主席的位置都被甄芯搶走，受到連環打擊的葉彩薇計劃報仇，但卻再次被甄芯反攻，更因為被踢爆害死Chloe的BB而崩潰！葉彩薇眼見馬家上下都不信任她，還逼問她，令她情緒崩潰，一時抱頭、一時爆喊，更激動澄清：「係佢！係佢睇穿咗，畀咗對高踭鞋三嫂着，連累埋三嫂同個BB，佢殺死你個仔呀，你搵佢呀！佢殺死你個仔呀！」

葉彩薇在父親墳前崩潰爆喊。（影片截圖）

碌大對眼！（影片截圖）

Lynn在演繹這場戲時碌大對眼，非常激動，將瘋癲、歇斯底里的一面演繹得淋漓盡致！之後她又發噩夢嚇到突然驚醒，可惜情緒平復後又被表舅父何啟禮（艾威飾）步步相逼，令原本已經疑神疑鬼的她再發癲，更與甄芯大打出手！由震驚、驚恐，再到崩潰、聲嘶力竭，Lynn七情上面，每個表情都頗為誇張，不少網民都大讚她表情極為豐富，完全感受到她內心的澎拜，更有人笑言可製成各種表情包：「呢個角色好有娛樂性」！

疑神疑鬼。（影片截圖）

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