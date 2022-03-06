Heidi為直播爆喊解畫　替自己澄清︰2018年已經決定各自追求所想

日前有報道指女子組合Super Girls已正式解散，原因是隊中有幾位成員早已約滿離巢，包括隊長趙慧珊（Aka）、李靜儀（Heidi）及已成為人妻兼即將做媽媽的蔡明思（Jessica）。Heidi早前在社交平台開直播時，被網民問到組合解散一事，她直認是事實，更一度對住鏡頭傷心爆喊，喊了逾10分鐘。不過卻引來網民串她假，而Heidi日前再在IG回應事件。



Super Girls五位成員近年好少齊人。（資料圖片）

Heidi之前在直播中表示自己很不捨得，又謂拆夥都好大壓力，以自由身作個人發展需要好大勇氣，然而有網民就於討論區串爆Heidi假惺惺。Heidi隨即在IG貼出一些網民的留言並回應。有網民為她爆喊一事解畫，指出其實Heidi只是因為看留言而感動到喊，Heidi寫道︰「認真！我覺得真係好需要為自己辯解一次，呢兩日啲報道寫得一次衰過一次，以上網民講嘅就係事實！唔該晒，P.s. 其他原因都是不正確。」

之前Heidi在直播爆喊。（網上圖片）

點擊下圖睇吓Heidi嘅回應︰

另外，不同網民亦留言作出對於Super Girls解散的揣測，有人說︰「唔續約Super Girls解散」、「扮咩啊佢（Heidi），佢不知幾想散」、「最早單飛係咁接job自己做自己嘢唔係佢咩，佢一個單飛都唔愁」，而Heidi指出以上推測通通都是錯的，她寫道︰「有單頭job接唔代表要單飛，更何況公司安排的工作，我可以唔接嗎？（我最想又有單頭job又有組合job，兩邊都有收入啊！）2018年開始大家已經決定咗各自追求所想的，所以真係唔係你哋所理解的，拜託唔好再曲解事實。」她又在之後的story表示︰「面對不實嘅指控，我為自己捍衛一次，因為連我自己都唔幫自己說話，就冇人幫我，之後唔再回應啦，多謝大家關心。」