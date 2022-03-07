韓韶禧被母親利用名義借錢遭提告　發聲明強調不再負責任何債務

韓國演員韓韶禧（韓素希）曾於爆紅後，被揭其已離異的母親欠下巨額債務後失聯，她出道前後只好一直替母親還債，令粉絲心痛不已。可是今天（3日）韓國傳媒報道韓韶禧母親再利用女兒名義借錢遭提告的消息，高額更高達8,500萬韓元。



報道指，韓韶禧母親於2018年2月至2019年9月期間，以女兒的名義向債主借8,500萬韓元（約54萬港元），並承諾會每月以償還200萬韓元（約1.3萬港元）利息的方式還債。可是韓韶禧母親直至最後限期都沒有還債之餘，甚至一直潛水，最終債主決定向她進行提告。由於韓韶禧母已非首次欠下巨額債務，因而消息再一次引起了關注。

韓韶禧母親利用女兒未知的戶口借錢。（YouTube截圖）

韓韶禧所屬公司今天發聲明指，其母親利用女兒未成年時開設的銀行帳戶借錢，並隱瞞了開戶及有金錢來往一事。除了借錢外，韓韶禧母親也涉及多次偽造文書等，表明法院審判後確實事件與韓韶禧無關，韓韶禧亦不會再負責母親的所有債務。公司亦講到，公開說明事件是不希望再有類似受害者外，亦希望能杜絕往後再有同樣的事件，可是礙於韓韶禧與母親為不可斷絕的親情，因此再次向大眾道歉。

韓韶禧為母親的舉動道歉，但這次將不會再負責其債務。（star today）

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