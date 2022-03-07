飛虎3壯志英雄．劇評二｜想扮高科技但又唔似　還好演員陣容夠勁

無綫（TVB）劇集《飛虎3壯志英雄》第6-10集劇評。



要衡量一套劇值不值得花時間睇，除了主題「啱唔啱口味」、演員陣容之外，劇情亦是一個非常重要的關鍵。《飛虎3壯志英雄》在中國大陸豆瓣網站只得5.6分，有些人可能會說：「大陸人睇慣大陸戲，係佢哋唔識貨啫！」不過問心嗰句，《飛虎3壯志英雄》是否值得5.6分以上呢？好似又未必，以播出的頭10集來說，雖然「硬件」爆破、飛車、演員方面做得十分好，但「軟件」劇情、橋段方面卻存在住不少反搏位。

劇情方面係有話題。（《飛虎3壯志英雄》截圖）

前5集主力講飛虎隊出動對付瓦干布恐怖組織，槍戰搏火、追車以及最後陳豪為救隊友而犧牲的一幕確實精彩刺激，不過自第二周開始走向就有些不同，故事講為了追查整個恐怖組織，黃宗澤、吳卓羲、張兆輝和馬德鐘就被高層調任，與Ｏ記的陳瀅、國際刑警苗僑偉等人合組成一個特別小組「S Team」，而這5集劇情就是講他們追查恐怖組織的過程，例如用一條高科技黑衫套取指紋、用高腐蝕液體溶解鐵鎖、用一部iPhone 6指紋解鎖等等，恐怖組織方面也不弱，也出現過立體投影騙過了苗僑偉。

原來任職飛虎隊總督察的張兆輝也是黑客高手兼技術支援，只需要一陣功夫就連別人家中的閉路電視都可以控制。（《飛虎3壯志英雄》截圖）

點睇都係普通衫一件，其實你話着咗件衫之後成個人可以隱形都得啦。咁陳瀅咪唔使俾人摸patpat囉。（《飛虎3壯志英雄》截圖）

大家可能又會說：「睇故就唔好搏故啦！」其實大家又知不知道就連荷里活電影《職業特工隊》中出現過的道具都有其合理性？如果劇中何國榮的電腦需要他本人的手掌紋的話，照道理單靠iPhone上顯示掌紋圖像就成功解鎖，正常人都知，iPhone上的圖案尺寸一定遠遠小於正常人的手掌尺寸，更不用說那些熱感、壓力裝置吧。想扮有高科技是沒有問題的，不過最好就做多少少資料蒐集去說服觀眾。如果道具連「三歲細路」都覺得假，就很難說服其他人了。

飛虎3壯志英雄．劇評一｜子彈血肉橫飛夠真實 弊在劇情欠合理性

呢一幕都似樣，但係點解研究人員唔使戴頭套？（《飛虎3壯志英雄》截圖）

飛虎隊定位為軍化行動部隊，觀眾期望的應該是拯救人質、反恐、要員保護、偵測、搜索等等的事件，《飛虎3壯志英雄》第二個星期的「畫風」突然變成間諜片，縱使劇情如何緊張刺激，也一樣會令人困惑。舉一個貼地的形容：去一間燒味店說要一個叉燒飯，老闆卻在不通知一聲的情況下給了你一盒燒鴨飯，雖然你又拿回家享用了，而且盒燒鴨飯味道還非常出色。可以大部份都沒有所謂，但因為燒鴨飯不是叉燒飯，始終會令人「條氣唔順」。

與其叫《飛虎3壯志英雄》，是不是改名叫《特務之壯志英雄》或者《飛虎3諜影迷城》更貼切呢？最起碼不會出現貨不對辦的問題。