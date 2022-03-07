胡定欣冇拍拖6年抗拒被指揀擇　大時大節冇人陪已經沒感覺

由崔建邦及麥美恩主持的全新一輯節目《諸朋好友》播出第2集，繼續由兩位視后胡定欣及林夏薇擔任嘉賓。沒有拍拖6年的定欣，再次講到自己的感情世界，直言現在因為自己的身份和職業而影響到感情方面的發展。



當年連定欣都不知道薇薇結婚。（電視截圖）

定欣講到自己的入行經過，原本是想做歌手，從來也沒有想過做演員，參加完「TVB第三屆Cover Girl選舉」後，入讀TVB藝員訓練班，當初她也只當是踏腳石，但慢慢被熱愛演藝的同學感染到，實習期間，她已有機會拍《衝上雲霄》，她自言︰「第一套劇已經係有名有姓，已經係黐住主角，好好囉！」直到拍《拳王》，定欣覺得自己漸漸開始對演的角色有感覺和完全投入。

定欣在2003年的劇集《衝上雲霄》入面飾演凌卓芝（Coco），已迅速得到觀眾的留意。（電視截圖）

薇薇於2015年低調與年長16年的金融才俊莫贊生（Jason）結婚，並於太平山頂豪宅設宴，圈中的好友也不知其結婚消息，原來連定欣也不知道。當年二人在內地拍《公公出宮》，突然有一日薇薇表示要即日來回，要「簽嘢」，定欣聽到後還笑說︰「有咩咁緊要？結婚呀？」薇薇直認不諱，但定欣完全不相信，還說一句「黐線」作回應，定欣解釋是因為薇薇沒有說過她有男朋友，直到結婚當日，定欣看電話才知道薇薇結婚，於是就問她，薇薇最後邀請她出席第二日的婚宴。

薇薇和定欣好friend。（IG@nwuuu）

講到感情事，現年40歲的定欣已經有6年沒有拍拖，她表示以前比起現在容易喜歡人，她說︰「其實都唔係話特別容易鍾意，但係經歷……如果你要相比起，我而家係比以前懶咗，點解大家都會成日覺得我好揀擇，好挑剔，其實我唔係幾認同同（唔）鍾意呢個講法，我唔鍾意人哋話要求高，就係因為你經過咁長時間去建立自己，你梗係希望搵到個真真正正，真心對待嘅另一半，無論心靈或者係生活上，都係一個好配合嘅一個人，咁點解唔去揀個最好嘅先至一齊呢？」

定欣表示因為身份問題而影響到感情方面的發展。（電視截圖）

薇薇又大爆定欣有好多追求者。講到為什麼不拍拖，定欣就表示其實有遇到心儀對象的，但因為有些環境因素而發展不到，崔建邦直問是什麼因素，她說︰「我諗最緊要嘅一個可能身份問題，呢個都真係幾令人會concern（在意）嘅一樣嘢。真㗎！我以前唔會咁樣諗。」例如以前有些好姊妹會覺得她好難識到男朋友，因為職業的關係，當刻定欣並不認同，她認為她是一個獨立的女生，又有自己喜歡的工作，又照顧到自己，「我真係以前唔會覺得我搵唔到！但係當時間一路一路過，咁你又好focus自己做嘅嘢，一路過，再識人嘅時候，到近呢幾年，我真係經歷過嘅一啲情況係，原來我嘅職業或者崗位上嘅因素……（崔建邦︰例如？）有啲人會因為你係胡定欣而好想識你，但係我識嘅，我會選擇，我去喜愛，就係唔想佢係因為我係胡定欣而同我一齊。」她無奈的說︰「嗰個矛盾位，你係真係只有自己先知道。」

定欣在IG貼出拍攝節目的花絮照。（IG@nwuuu）

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講到現階段的擇偶條件，定欣希望有個人可以帶領到她。被問到她大時大節會可否感到寂寞，定欣說︰「呢樣嘢係磨到滑晒（消磨到冇感覺）。」她續說︰「節日係咩節日，同你有冇咩人喺隔離，已經唔關係。（崔建邦︰渴望？）冇唔渴望，冇唔渴望但係唔會求其。」相信條件甚好的定欣很快會找到真命天子的。