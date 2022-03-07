《尚食》出現三大BUG位　吳謹言入宮拒嫁皇子失身劇情得啖笑

吳謹言和許凱主演的電視劇《尚食》，是二人繼《延禧攻略》後，另一部合作的劇集，由於觀眾主觀希望二人再續前緣，掀起了一片煲劇熱潮。該劇講述廚房小宮女入宮追求愛人，再一步步踏上母儀天下之路，開首劇情尚算緊張精彩，但之後開始為扭橋而加入不少突兀情節，令劇情前後矛盾，狂搬龍門去自圓其說，下文帶來3大Bug位，就知為何該劇會出現TVB劇集的感覺。

姚子衿竟然早已認識皇后，劇情變得搬龍門。（微博圖片）

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劇中吳謹言飾演的姚子衿，入宮全為了追求皇太子朱瞻基，二人亦多次相遇，皇太子三番四次表示愛意，希望可以納她為妃嬪，想不多子衿多次聲稱要自由不願入宮當妃嬪，那麼為何她要入宮當廚娘呢？此時Bug位出現，講到皇后原來一早已認識她，還逼她入宮並跟她有賭約，指她見過朱瞻基後必定願意當妃嬪，皇后跟子衿在劇中多次交手，卻從未講到二人認識，突然交代二人關係，感覺十分突兀。

蘇月華失身情節，原來有伏筆。（微博圖片）

另一個不合理地方，是蘇月華想走捷徑，向皇上獻媚，畫面交代到蘇月華衣衫不整，頭髮凌亂離開房間，之後皇上升她的職，當全部人也以為她已經失身，想不到突然又指皇上跟月華未有發生關係，但又解釋不到月華為何突然獲得晉升。還有一個超大Bug位，就是大奸角游一帆，身分是二皇叔之子朱瞻禮，但故事發展突然指他效力三皇叔，又突然指他是三皇叔的義子，完全未有交代細節，往往令觀眾一頭霧水，如此搬龍門的做法，頗有TVB劇集的影子。

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