烏克蘭首位戰死藝人　知名混血男星遭俄軍炮擊亡終年33歲

俄羅斯針對烏克蘭的軍事行動至今仍然持續，最近更猛攻烏克蘭首都基輔附近小鎮，造成多人傷亡，其中包括烏克蘭知名演員Pasha Lee。前日（6/3），俄軍砲擊基輔西北部郊區小鎮伊爾平（Irpin）一座橋樑時，不久之前才參軍上前線的Pasha Lee不幸陣亡，年僅33歲，令人感到惋惜。

Pasha Lee陣亡前一日曾在IG貼出一張合照，相中的他不但身穿軍服、頭戴黑帽，更對着鏡頭淺淺微笑，而他亦有在最後帖文中寫道：「過去48小時我們被俄軍不停轟炸，我之所以會貼出微笑的照片，就是因為相信烏克蘭會克服困境，相信烏克蘭會成功，我們絕對能贏。」內容令不少粉絲淚崩。

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生於1988年的Pasha Lee是一名混血兒，父親是前蘇聯高麗族人，母親是烏克蘭人，身兼演員、電視節目主持人身份的他，憑動作喜劇片《Selfie Party》（2016）和動作片《The Fight Rules》（2017）走紅，及以更主持綜藝節目《在家的日子》，形象非常入屋，而他亦曾為迪士尼《獅子王》、《哈比人》系列等荷里活片配音，非常多才多藝。當地影壇盛事──奧德薩國際電影節（Odesa International Film Festival）的委員會得知噩耗後，也發聲明沉痛表示Pasha Lee逝世對烏克蘭電影業是一大損失，並讚揚他是真正英雄。