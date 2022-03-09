與李婉華談銀河十星表演　林穎嫺同郭富城一對︰佢lead到我氹氹轉

現年54歲的1987年香港小姐季軍林穎嫺（Wing）多年前已移居美國，雖然離開了娛樂圈，但她不時都會在社交網分享她的生活日常。早前她就在YouTube開live透露自己確診新冠肺炎。日前她與移居加拿大的李婉華（Anita）開live，事緣近日有網民瘋傳1988年無綫電視的「銀河十星」的片段，而她們也是當中的成員，二人齊齊話當年。



林穎嫺是1987年香港小姐季軍。（影片截圖）

Wing和Anita開直播，見到二人都keep得相當不錯，又精神又靚。她們齊齊重看當年「銀河十星」在新年節目的跳舞表演，她們感嘆當年好青春！而Anita又表示︰「郭富城最識跳舞！」當年無綫電視「銀河十星」分別有崔嘉寶、邱淑貞、吳詠虹、李婉華、李中寧、胡越山、邵仲衡、郭富城和李耀敬。表演時，Anita跟李中寧一對，而Wing就跟郭富城一對跳舞。Anita表示拍檔李中寧為人戇直，跳舞和擺甫士時好似機械人一樣，非常搞笑。

Anita和Wing一齊開直播聚舊，聊得相當開心。（YouTube影片截圖@李婉華 Anita Lee）

講到郭富城，Anita形容他是「百厭精」，跟他合作跳舞的Wing就表示︰「佢lead到我氹氹轉，我淨係跟住佢都唔知跟得幾辛苦啦！佢好快㗎嘛啲beat全部都，我要行埋一邊練咗先，先夠膽同佢跳，佢直情熟到都唔使記，我就好似公仔咁俾佢轉來轉去。」二人話當年，講得相當開心！

林穎嫺當年跟郭富城在表演上一齊跳舞。（影片截圖）

點擊下圖重溫當年「銀河十星」的表演︰

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林穎嫺當年在參選香港小姐前，本身已是新藝城的合約藝員，屬第2代「開心少女組」成員，在1987年參選港姐得季軍，同屆冠軍是楊寶玲，亞軍是李美鳳。她簽約無綫後，便與邱淑貞、李婉華等多位藝人被捧為「銀河十星」，備受力捧，曾拍攝《小小大丈夫》、《同居三人組》、《家山有福》、《當代男兒》、《大都會》等劇集。兩年後她突然淡出娛樂圈到美國南加州大學修讀會計，後來她決定放棄幕前演出，在華納兄弟做會計師。她因工作關係認識了丈夫Tom Dupont，兩人於1999年結婚，婚後育有1子2女。

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