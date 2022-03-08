東張西望｜再有死者家屬指控明愛醫院：好似去送死咁

觀眾王先生嘅爸爸由老人院送到明愛醫院後死亡。（影片截圖）

《東張西望》一連兩晚報導明愛醫院因人手不足而確診入院嘅老人家受苦，繼昨晚觀眾陳先生認為醫院延誤救治後，今日播出嘅《東張》，觀眾王先生嘅爸爸二月底時，因確診而由老人院被送往明愛醫院。「三點幾喺急症室門口，我晚上六點幾去到佢仲喺門口，我家姐翌日去睇發現佢哋係無派飯，因為爸爸不能自行進食，所以我家姐要返屋企拎粥餵佢，因為佢哋除咗派氧氣就咩都唔比。」王先生表示有工作人員向佢表示會派飯，但直到深夜都冇人理會爸爸。其後爸爸雖然終於可以上房，但情況愈來愈差，而王先生當時亦同意再惡化嘅時候唔會幫爸爸插喉或急救。「等待時間我覺得係令佢嚴重，你起碼有個醫生嚟睇下佢， 上唔到病房都好，可以比啲藥佢，但除咗氧氣就咩都唔比。我知道佢哋好忙，但忙之中都有嘢可以做到， 但佢哋冇盡力，有種感覺唔去醫院仲好過去，去到等送死，連好返機會都係零。」

王先生指醫院冇派飯之餘，亦表示啲被好薄，令老人受罪。

王爸爸最終離世，他認為醫院需要負責任，而王先生嘅姐姐喺急症室門口陪伴爸爸期間，亦見到其他確診者冇人理會嘅情況，由她提供的照片所見，一名婆婆躺在地上：「呢個婆婆我見到佢差不多跌，同醫護講，但啲人望一望就行咗去，轉頭佢就跌落地。」王小姐表示自己無能力去扶起婆婆，直指情況係「陰功」

王先生嘅姐姐喺陪伴爸爸期間，目睹有婆婆跌落地都冇人理。（影片截圖）

對於死者家屬嘅指控，明愛醫院喺回覆時表示：「本院對病人離世感到難過，並向家屬致以深切慰問。」明愛醫院同時表示第五波疫情嚴峻，公立醫院嚴重超出負荷，但醫護人員仍堅守崗位，希望公眾及病人家屬諒解。