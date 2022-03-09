家族榮耀 | 梁靖琪曾嫁有米闊少為愛憔悴　再婚三年抱兩更幸福

前無綫（TVB）高層梁家樹一手打造的劇集《家族榮耀》現正熱播中，而女兒梁靖琪（Toby）獲安排演出于洋（飾演馬世宏）的私生女昭慈。最新一集講述，Toby眼見馬家財困，掙扎要否下嫁身為白武士的金龍集團太子爺文標（胡卓希飾），



梁靖琪飾演私生女昭慈，掙扎要否為馬家嫁金龍太子爺。（《家族榮耀》劇集截圖）

現年39歲的Toby父親是前無綫電視製作部戲劇製作總監梁家樹，母親是前藝員部經理蕭笑鳴，小康之家長大。2004年Toby與其他成員組成「女生宿舍」出道，僅2年便解散。同時她亦開始接拍TVB劇集。2014年梁家樹離開TVB，Toby工作機會隨之而銳減，2016年約滿便正式結束與TVB 12年的賓主關係。

梁靖琪圈中打滾多年，收穫不少閨蜜，與佘詩曼、周家蔚、湯盈盈、文頌嫻、姚樂怡、鍾麗淇組成的「七魔女」更是陣容鼎盛。 (annie_manchunghan@IG)

Toby有過兩段婚姻，第一任老公與戲中一樣，也是有米闊少。前夫黃敏豪擁身家兩億，因擅長投資豪宅而獲封「炒樓王」，父親是坐擁十多個物業的投資紡織業商人黃振聲。據悉二人在舞會上邂逅，拍拖不足一年男方便送上6位數字的兩卡鑽戒求婚。惜兩人婚姻僅維持一年半時間便結束，Toby隨即搬回娘家居住。Toby當時受傳媒追訪，未走出離婚陰霾的她黑眼圈濃重，一臉憔悴地透露分開是因性格不合，並承認為對方哭過，但她強調二人是和平分開，亦沒有向對方索取贍養費，灑脫分手。

Toby與富豪黃敏豪結婚不足2年便離婚，當時被拍得臉容憔悴。（視覺中國）

Toby沒有因而恐懼愛情，反而愈戰愈勇。《家族榮耀》中的昭慈被迫嫁小7年的金龍太子爺，現實中，Toby 2019年再婚，第二段婚姻也是嫁給年輕8年的施雋賢（Jon）。Toby曾幸福表示，與老公個性投契，同樣熱愛運動，婚後感情日益無減。在深圳拍攝《家族榮耀》期間，老公專程北上隔離14日，陪伴Toby過聖誕節，十分甜蜜。

Toby再婚更幸福。（IG@tobyleungchingki）

據悉，Jon除了是愛妻號之外，家底都不惹少，家住跑馬地數千萬千呎豪宅，當年結婚報稱任職財富管理高級經理，近年亦有做健身教練。婚後Toby誕下兒子施睿文（Roman），不時曬出溫馨家庭照。可見屋企空間闊落、設計簡約不失貴氣，偌大的飯廳要招呼超過十位賓客不成問題，天台位置足夠擺嬉水池。Toby預計4月誕下次子，空間供予一家四口生活是綽綽有餘。

Toby屋企十分闊落，足夠一家四口生活綽綽有餘。（IG@tobyleungchingki）

另外，Toby在劇中對爸爸于洋又愛又恨。一方面她不甘于洋獨寵家中男丁，身為二奶女又經常遭受白眼，多年來暗藏不忿，但怨恨是源自於對父愛和完整家庭的渴望。實際上，對Toby來說，父親梁家樹的影子也是如影如隨。她不諱言是因父母之便而成為演員，童年夢想做收銀員，回流香港後多方嘗試，包括珍珠奶茶店員、游水教練、模特兒，一直以來都是按照父親教導，70多歲的梁家樹活到老學到老，令Toby對各種職業都保持開放態度。如今的Toby正經營一間婚禮統籌公司，幫手打理父親的影視公司，學習做一位經理人和製作人，婚姻、家庭和事業都穩定幸福，令人羨慕。

Toby成長路上深受爸爸梁家樹影響。（IG@tobyleungchingki）

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