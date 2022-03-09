丁子朗難忘咀到伸脷咬爆戴祖儀嘴唇　望進軍荷里活視陳法拉為目標

現年24歲的丁子朗早前在《萬千星輝頒獎典禮2021》上奪得「飛躍進步男藝員」獎，成績有目共睹，入行短短5年的他更已經有機會擔正做男主角，備受力捧！近日丁子朗在TVB娛樂新聞台節目《星光路上》中大談入行以來的心路歷程，在2016年參選香港先生的他，當年以19歲之齡奪得亞軍、「最上鏡先生」及「現場最受歡迎香港先生」三個獎項，成為該屆最年輕的參選者及得獎者，之後更以年資最短及年紀最細的身份擔任台慶司儀，表現出色的丁子朗更獲汪明荃提攜：「兩年前有個節目其實初頭冇我嘅，係Liza姐同監製講『點解唔用丁丁呀，加埋佢落去啦！』我喺Show前先知Liza姐原來幫我，真係好感恩。」



丁子朗感謝Liza姐提攜。（影片截圖）

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港男出身的丁子朗憑「小鮮肉」外形深受觀眾喜愛，更因為主持節目《森美旅行團》而成功入屋，回想起在節目中入鄉隨俗全裸上陣浸溫泉，又爆肌兼露股，他就笑言：「我都明白嘅，因為嗰陣時如果我唔除衫嘅話都冇嘢好睇㗎喇。」雖然在重要部位「打格仔」處理，但他就笑言想不到節目播出後反應熱烈：「個格仔後面邊啲黑色大啲嘅呢？喺度討論呢件事，我就覺得有少少奇怪，但係又真係好好笑，多謝我哋個編審，諗到啲gimmick出嚟畀啲觀眾討論我。」

丁子朗在節目《森美旅行團》中爆肌兼露股。（影片截圖）

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雖然丁子朗入行短短五年已經升呢做男主角，但其實他初期在拍攝《堅離地愛堅離地》時就被工作人員鬧爆：「有一個位就係我臨尾做反應笑，咁就take我反應take完就收工喇，但我笑極都笑唔到，跟住大家都好躁喇，個FM直情鬧我『你擘大個口啦，你擘大個口收工喇我哋！』作為一個新人嚟講，好驚呀。」大受打擊的他先後報讀了多個演藝課程進修，直至在拍攝《七公主》時終於開竅，但就仍被監製陳維冠不斷狂鬧：「佢係每一場都鬧我，有一句我好深刻嘅就係話我『唔該你背熟啲對白呀，背唔熟唔好入嚟喇』，其實我背得好熟㗎喇，但緊張嘅時候窒咗就係窒咗。」不過丁子朗就多謝監製的鞭策，令他做得更好。

丁子朗自爆在拍攝《七公主》時被監製陳維冠不斷狂鬧。（影片截圖）

丁子朗在劇集《青春不要臉》中與戴祖儀（Joey）飾演情侶。（影片截圖）

丁子朗在劇集《青春不要臉》中與戴祖儀（Joey）飾演情侶，兩人有不少親密戲份，更有一場激烈親熱戲，但原來鏡頭背後都有不少辛酸：「咀咗十幾次都咀唔啱位，咀到好似冇乜feel，但因為我哋都未試過拍啲咁激烈嘅場口，所以都戰戰兢兢，戰兢到我緊張得滯咬爆咗佢個嘴唇。」兩人在劇中咀得這麼投入，甚至咀到伸脷，更因而傳出緋聞，但丁子朗就即落閘：「邊有可能呀，戴祖儀喎！識咗佢太耐喇，火花已經冇咗喇，Keep住做朋友我覺得係非常之明智，非常之好嘅決定。」

兩人有不少親密戲份。（影片截圖）

重溫激烈親熱戲：

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丁子朗自言現階段會以事業為重，而奪得「飛躍進步男藝員」獎後就令他更有信心，更表示會繼續努力，以視帝為奮鬥目標，更希望將來有機會衝出香港。其實丁子朗曾為電影《尚氣》試鏡，並自爆視前輩陳法拉為學習對象：「法拉喺幾年前都仲喺TVB做緊嘢，咁用過佢嘅監製而家都用緊我哋，如果佢可以入到荷里活，我都可以喎，佢畀咗個咁嘅信心我哋一班香港local嘅演員，原來只要我哋夠膽諗得遠啲嘅時候，你就可以去到更遠。」