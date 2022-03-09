東張西望｜父親遺體被列帶有傳染病　觀眾哭訴：好多殯儀館都唔收

觀眾黃小姐因為未能為爸爸辦喪事而十分傷心，在節目中哭訴。（影片截圖）

第5波疫情嚴峻，確診者無地隔離，病者無牀護養，連遺體也無處安放。今晚播出嘅《東張西望》，觀眾黃小姐嘅爸爸因為新冠肺炎引起併發症離世，由於遺體被列為「第2類」（帶有傳染病如愛滋病、丙型肝炎、禽流感、新冠肺炎等），所以好多殯儀館都唔肯幫佢爸爸舉辦喪禮。黃小姐表示爸爸已經84歲，身為仔女都想安詳地送最後一程。

黃小姐爸爸嘅遺體被列為「第2類」。（影片截圖）

「爸爸在世時，CT值係37，作為一個病人，如果CT值高於30，如果唔係肺功能變差、呼吸有困難的話，其實佢已經係一名康復者。佢已經冇新冠病毒喺身，但仲掛上一個咁嘅標籤，令佢絛辦法做到任何喪事，咁係對病人好唔公平。我只係想為佢守夜，但都做唔到。」節目中，呼吸系統專科醫生梁子超表示CT值並唔適用於病情持續惡化嘅人身上，並指病毒有可能殘留喺體內。

衛生署指引。

雖然喺衛生署指引中，「第2類」屍體必需要入屍袋以及不能進行防腐處理，並未有禁止瞻仰遺容、裝身及化妝，但《東張》先後打去三間殯儀館查詢時，對方均表示遺體喺醫院封棺後後才可以送到殯儀館，唔可以瞻仰遺容、化妝，衣服只能鋪在棺木上，亦有殯儀館負責人表示會收取額外費用以作清潔、消毒。殯儀館業商會理事長郭凱邦喺節目中，表示業界係可以為黃色標籤（第2類）嘅先人服務，而準則就係將遺體封棺後再為先人辦喪事、或直接送到火化場做喪事。