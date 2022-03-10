重溫曹格出道以來事件簿曾因外表醜而自卑　多次醉酒鬧事形象大跌

日前有網友爆料並分享一段影片，指有「知名歌手酒醉鬧事」，片場約兩分鐘，期間這名男士除了咆哮，更連珠爆發狂講粗口，網友們猜測是曹格。之後，曹格回覆指當時他與恩師塗惠源在內湖一家餐廳用餐，因隔壁包廂聲音太大，他委婉地請餐廳傳達此事，卻被拒絕，一行人決定提前離開，沒想到對方隨後就有人高喊髒話，此舉惹怒曹格，他才會同樣回罵對方。而曹格後來也在IG發文回覆事件，他寫道：「我保持安靜讓台灣警方和法律往下調查，我尊重台灣的警察和法律，願意承擔一切後果。但我也很希望爆料者也可以去做筆錄把事實還原，而不是單邊的爆料。」雖未知事件真實如何，但曹格以往曾有不少出位事件引起公眾關注。



曹格自出道以來，有不少火爆事件發生。（IG@supergarychaw）

現年42歲的曹格出生於馬來西亞，1999年，他曾參加Astro新秀大賽落選，因此面對歌唱比賽特別緊張。曹格在2001年推出首張專輯《笑我笨》，並於馬來西亞發行《Gary》同名專輯，正式出道。後來在因緣際會下到台灣發展和學習，但他也遇到不少挫折。他在2014年曾上節目《大牌駕到》，訪談間聊到出道的辛酸史，他表示所有人看到他的第一反應都是「這個人長得很醜」，漸漸得連他都覺得自己外表真的不好看，還一度自卑到不敢照鏡子。此外，曹格還指自己以前的事業發展不順，沒錢租屋住，只好睡在錄音室，梳化和樓梯間等可以休息的地方都待過，壓力非常大，常與媽媽吵架，心灰意冷之下，更曾有自殺的念頭。

曹格作出回應。（IG@supergarychaw）

後來，曹格於2006年發行《格格Blue》專輯，開始受到眾多樂迷支持，以「貴族憂鬱王子」的形象重返樂壇。一首《Superwoman》亦令他爆紅，2007年7月起，曹格於香港短暫居住。他於2009年和歌手側田於中環醉酒打架，更揮舞路牌想襲擊側田，成網上熱話，雖然他之後有公開道歉，演藝事業跌落谷底，當時他承諾戒酒。但到2013年，曹格在林志穎的婚禮上又喝醉失控，不只大聲咆哮，還對朋友動手，讓場面相當尷尬。同年10月，他在西門町河岸唱歌又喝醉，上台狂講粗口，好友小鬼（黃鴻升）把麥克風搶下打圓場，但曹格不領情。

當年曹格就襲擊側田一事開記者會。（網上圖片）

曹格和太太吳速玲屢傳婚變。（視覺中國）

自爆患過躁鬱症的曹格其實自跟太太吳速玲於2008年結婚後，就不時傳出因他重複犯錯醉酒鬧事，令老婆吳速玲感失望，又屢傳離婚。太太誕下一子一女之後，他決心照顧好家庭，形象一度改善。他亦曾於2013年再度醉酒鬧事之後，開記者會落淚道歉，透露女兒Grace跟他說：「不喜歡爸爸喝酒。」他為了不讓女兒失望，也不願讓女兒被人指著鼻子說：「你爸爸是酒鬼。」公開宣布一輩子戒酒。當時曹格表示如果再犯就要退出歌壇，還要捐出1000萬元新台幣給公益單位，把他關起來也可以，「我真的不會再碰酒了。」

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