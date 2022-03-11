ViuTV播完《940920》播《反起跑線聯盟》　TVB搵重磅自家劇迎戰

ViuTV劇集《940920》現正於99台熱播，劇集承接兩年前首播的神劇《二月廿九》，既是前傳，又是續集，講述余家聰（劉俊謙飾）成為「神聖幾何學會」會長前，與兒時玩伴林楚凝（蔡思韵飾）的一段穿越奇幻之旅，以及「Yeesa」張麗紗（吳海昕飾）進入第二時空後，與變成了小說家的余家聰碰面的故事。《940920》不但引起大量網民瘋狂預測劇情走向，首播前一日（6/3）更成為了香港區「Google熱門搜尋」第一名，有超過一萬次搜尋，首播當日更有超過兩萬次搜尋，氣勢比起早前播畢的《IT狗》有過之而無不及，非常犀利！

劉俊謙（右）、蔡思韵和吳海昕（左）主演的ViuTV劇集《940920》人氣甚高。（Instagram/@ViuTV）

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ViuTV向來被指原創作品製作不足，一套大熱自家製劇集播完，竟然接住播外購韓劇，令氣勢多數未能承接，有種「窒住窒住」的感覺。不過，ViuTV上年開始轉虧為盈，手頭變得鬆動，製作預算亦比之前更多，所以原創劇亦在兩線劇中佔更重比例。在《940920》播畢後，3月21日便會播出梁詠琪、周家怡、潘燦良和強尼主演，長達15集的劇集《反起跑線聯盟》，承接自家製劇集人氣。有傳《反起跑線聯盟》播映完畢後，ViuTV將於4月11日播出郭羨妮、劉心悠、栢天男和蘇志威主演的《冥冥之中》，再次食住個勢，但ViuTV方面接受《香港01》查詢時卻回覆：「《冥冥之中》的播映日期會稍後統一公布。」

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ViuTV強陣出擊，無綫（TVB）之後又有什麼劇集睇？播完楊茜堯、張智霖和李彩華主演的狗血豪門劇《家族榮耀》後，3月21日晚上8點半便會播出蘇曉彤和王子奇主演的內地古裝劇《機智女法醫》（原名《御賜小仵作》）。據了解，TVB已經安排自家製作劇集接檔《機會女法醫》，它便是在4月18日翡翠台首播，由江嘉敏和何廣沛主演的「myTV Gold原創劇」《食腦喪B》，而新一代「收視福將」陳展鵬主演的《黯夜守護者》則接捧《飛虎3壯志英雄》，於4月4日播出。到底哪一個電視台的自家製作更受觀眾歡迎？大家要拭目以待了！

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