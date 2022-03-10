公訴精英| 迪麗熱巴與佟大為拍正劇幕後班底強勁　迎事業轉折點？

迪麗熱巴去年推出的兩套劇集《長歌行》、《你是我的榮耀》討論度都不錯，尤其是後者，在豆瓣評分有6.8，算是她脫離《三生三世》系列，口碑較高的一套作品。之後還陸續拍攝了《駁鮫記》與《安樂傳》，日前又有新劇開機，非常忙碌。



熱巴又有新劇拍。（微博@公訴精英）

新劇《公訴精英》根據新型網絡犯罪真實案例改編，聚焦跨國網絡詐騙、網絡賭博、網絡色情直播、網絡暴力等社會熱話案件。熱巴在劇中將首次挑戰女檢控官角色，搭配實力演員佟大為，幕後團隊亦相當出色。導演余丁曾執導劇集《雞毛飛上天》，男女主角張譯、殷桃更藉此斬獲第23屆上海電視節白玉蘭獎視帝視后；兩位編劇陳復軍、祖若蒙也是法律題材好手；美術指導是時下最hit內地劇集《人世間》的王紹林，如此豪華的配置，很大機會成為爆款。

男主角佟大為。（微博@公訴精英）

自從熱巴憑藉《三生三世十里桃花》中「白鳳九」一角大獲好評之後，合作的幾乎全是流量演員或偶像，包括周渝民、鄧倫、黃景瑜、楊洋等，待播的《駁鮫記》系列與《安樂傳》男主角分別是任嘉倫、龔俊，無論時裝或古裝，熱巴拍攝的大多都是偶像劇，雖然收視與討論度都不錯，但當中很大一部分是靠粉絲支撐，在路人眼中尚未有一套備受認可的代表作。此外，熱巴粉絲過去有段時間非常反對她拍攝嘉行自製劇，因劇本不好，導致演員背負「爛劇女王」罵名，另一方面，熱巴在2018年憑藉劇集《漂亮的李慧珍》擊敗孫儷、劉濤等，奪得金鷹視后，令網友大為不滿，直指她是靠人氣的「水后」；再者，熱巴近年人氣水漲船高，工作越來越多，又因其五官立體深邃，膠原蛋白流失較快，對比幾年前的狀態完全不同，因此也不能總在偶像題材中徘徊。而今次與佟大為合作，無疑是她轉型的試水與開始。

當年26歲的迪麗熱巴一舉拿下金鷹節「最具人氣女演員」同「觀眾喜愛女演員」兩大獎項，成為雙料視后，大滿貫得主的她亦是金鷹史上第一位勇奪該兩獎的90後演員。（微博@嘉行迪麗熱巴工作室）

今年43歲的佟大為是演員科班出身，參演的大多是生活劇與家庭劇，很多香港電影與合拍片中都有他的身影，樣貌雖算不上靚仔，但溫文儒雅，看上去很舒適，且演技精湛，角色貼地，讓觀眾感到就是生活中的身邊人物，所以他的國民度也很高，有一定的號召力。

佟大為的角色大多充滿生活氣息，很多中港合拍片都有他的身影，演技不俗。（微博@佟大為工作室）

乍一看，佟大為與熱巴其實屬於兩個不太有關聯的範疇，這也是熱巴出道以來首次同這類男演員合作，題材比起以往作品都更嚴肅，屬於正劇，「女檢控官」的角色對台詞功底是一個很大的考驗，希望不會採用後期配音，如果這套劇可以受到大眾認可，相信熱巴的演戲事業會更上一層樓，對於即將30歲的她來說，是一個非常重要的轉折點，亦是一個新開始。