《尚食》女角時裝look顏值逆轉　吳謹言出局輸給凍齡美魔女

近日熱播的內地劇《尚食》，由吳謹言和許凱主演，掀起了一片煲劇熱潮，劇中吳謹言飾演的廚房小宮女姚子衿，在主角光環下，描述到她美艷機智，琴棋書畫，樣樣皆能，仿如萬人迷，但觀眾卻覺得論外貌，她遠遠不及其他女角，包括王楚然飾演的蘇月華和何瑞賢飾演的殷紫萍，甚至連演出胡尚食的張芷溪也是大美女，下文帶來一班主要女角的時裝look，確是賞心悅目。

吳謹言演出姚子衿，仿如萬人迷。（微博圖片）

吳謹言時裝look，顏值只是一般。（微博圖片）

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吳謹言

吳謹言在劇中有主角光環，但說到外貌不時被觀眾批評，連續幾齣古裝《延禧攻略》、《皓鑭傳》、《尚食》，也被其他配角比下去，而她的時裝look，更是顏值逆轉，跟美女沾不上邊。

何瑞賢演出殷紫萍。（微博圖片）

何瑞賢cool cool地，好有超模味道。（微博圖片）

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何瑞賢

劇中飾演殷紫萍的何瑞賢，一直是吳謹言的好姊妹，古裝造型令她十分粗魯，但現年27歲的她，時裝look相當美艷，更被指激似韓國女團BLACKPINK的Lisa。

王楚然飾演蘇月華。（微博圖片）

王楚然被讚是文青女神。（微博圖片）

王楚然

23歲的王楚然，劇中飾演吳謹言的宿敵蘇月華，其實她比吳謹言年輕8年，外貌帶點書卷味，身材甚佳，更被讚似劉亦菲，也是觀眾眼中的文青女神。

張芷溪飾演胡尚食。（微博圖片）

張芷溪外貌不輸另外3位女角。（微博圖片）

張芷溪

張芷溪在劇中飾演胡尚食，其實她只比吳謹言年長少許，來自北電碩士，入行後被讚是美女學霸，只是其後牽涉到吳秀波事件，跟對方傳出緋聞，令她星途受阻，其實論外貌她百分百是美魔女，現時只能淪為配角。

張芷溪曾跟吳秀波傳出緋聞。（視覺中國）

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