黑金風暴｜林峯扮完傻仔再凌空飛車Chok到爆　同周秀娜被強迫咀嘴

由林峯、周秀娜、黃浩然等主演的新劇《黑金風暴》日前在內地首播，劇集由九個案件組成，講述重案組高級督察韋景聲（林峯飾）和香港廉政公署高級調查主任賀偉廉（黃浩然飾）聯手緝兇，最後查出真相的故事。雖然劇集不是TVB製作，但就有不少熟悉的演員參演，一班港劇迷都十分捧場，大讚林峯的演出，不過以劇情、節奏來看，暫時沒有太大亮點。



兩人在劇中亦敵亦友。（劇照）

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今次是林峯相隔十年再演高級督察，整個造型似足當年《雷霆掃毒》中的「韋Sir」，劇集一開始就是一場林峯在精神病院拘捕疑犯的戲份，為了套料，他不惜扮精神病患者，一時呆頭呆腦，一時又傻笑，整段演出表情相當豐富！緊接就是一場追車戲，打鬥、爆破場面樣樣齊，林峯更揸住部電單車從貨櫃上飛躍而下，而在他「飛行」的過程中還向疑犯不斷開槍，最後不但成功截停對方，林峯更踩住車頂，再擺埋Ending pose，整個過程可謂是一氣呵成，繼續他Chok到爆的作風，完全是看他Solo！

點擊下圖睇林峯扮傻仔+Chok爆捉賊：

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林峯與梁競徽繼《使徒行者》後再度合作。（影片截圖）

飾演重案組高級督察的林峯，自然有一班能幹的手下，而他的「頭馬」就是梁競徽，兩人合體出場即時喚起劇迷對《使徒行者》的回憶，當年的爆Seed同木虱再度合作依然火花十足，梁競徽繼續擔當「下靶位」，主要負責營造喜劇搞笑氣氛。而劇集的演員陣容亦堪稱超豪華明星陣容，當中不乏TVB出身的演員，還有久未露面的盧慶輝飾演林峯的上司，而飾演文律師的周秀娜與林峯在劇中有感情戲，兩人之間的相處像是歡喜冤家，更有一場被強迫咀嘴的戲份，笑料十足。

周秀娜與林峯有一場被強迫咀嘴的戲份。（影片截圖）

久未露面的盧慶輝飾演林峯的上司。（影片截圖）

作為一部警匪查案劇，《黑金風暴》主要講述重案組與廉政公署聯手，初期劇情圍繞着一間叫「奧獅威」的公司，牽扯出多單兇殺案，譬如吳浩康出場幾分鐘已經被車撞死、羅浩銘被人推落樓、高鈞賢被好兄弟殺死等等，雖然在查案過程中有不少打鬥、槍戰、追殺戲，但劇集的緊凑感略顯不足，主線未算清晰，背後的陰謀亦未揭穿，整體故事框架與過往的警匪劇沒有太大不同，所以感覺只是不過不失，追看性不太夠。不過黃浩然飾演的賀偉廉就亦正亦邪，剛開始以反派的身份登場，不但與兇手有聯繫，還協助疑犯逃走，但原來他與林峯及梁競徽曾是同學，背景似乎不簡單，相信接下來他與林峯亦敵亦友的關係才是全劇亮點。

吳浩康出場幾分鐘已經被車撞死。（影片截圖）

高鈞賢被好兄弟殺死。（影片截圖）

黃浩然飾演的賀偉廉亦正亦邪。（影片截圖）