《3日2夜》監製過檔開電視　頭炮節目竟與TVB撞橋：多謝肥媽欣賞

前無綫電視（TVB）非戲劇節目監製及經理張志明，最近宣布過檔余詠珊新公司「好好製作」，他更將於本月21日在開電視推出頭炮節目《疫境中的餐桌》，除了有兩位星級名廚張錦祥（Ricky）和余健志（Jacky），教大家如何將冷凍食物和罐頭等炮製成美食外， 更會邀請前「東張女神」林泳淘、林希靈、黃愷怡，和「女神主播」梁凱寧、黃婉蔓坐陣，吸睛度爆燈！

監製張志明曾打造多個王牌節目以及棒紅多名女神！（林迅景攝）

今次開電視女神陣容都好強大：

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張志明曾製作了不少具爭議話題的真人騷、人氣飲食和旅遊節目而聞名的他，當中以肥媽（Maria cordero）《食平D》系列、《3日2夜》、《背遊系列》、《網絡挑機》、《有樓萬事足？》、《嫁到這世界邊端》系列、《Do姐有問題》、《娛樂新聞台》、《學是學非》以及《姊妹淘》等較為人所熟悉，更有「TVB福利製造機」的美名。今次他選擇再以飲食節目作為復出之作，皆因疫情下觀眾每晚苦惱「煮乜好？」，因而為家庭提供精彩餐單，節目更特別聯盟香港過50間餐飲集團，小店食肆，凍肉食品公司，日本直送新鮮海產食品公司等合作「開電視套餐」，將全城最優惠食品介紹給觀眾，張志明接受《香港01》訪問時，強調開電視絕無收取任何利益，希望在疫情下為大家爭取更多福利。

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剛好，他一手捧紅的肥媽（Maria Cordero）與陸浩明（6號），最近同樣宣布將《煮‧野食》由野外移師到肥媽家中拍攝《全民居家煮嘢食》，由肥媽教大家以最易、最快的方法煮出如鹽焗雞等電飯煲版美食，以及利用罐頭食物烹調不同餸菜。兩個節目的慨念差不多，對此張志明表示：「嗰日打俾肥媽助手，問佢有冇興趣嚟幫手，點知隔咗冇耐佢哋就推出類似嘅節目，仲快手過我哋，多謝肥媽欣賞呢條橋，歡迎大家比較吓。」除此之外，TVB仍不斷返做張志明曾製作的節目，飲食節目幾乎換湯不換藥，他稱：「希望TVB多返少少創意。」

又會咁啱嘅？（IG圖片）

點撃下圖睇肥媽新節目：