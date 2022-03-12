家族榮耀︱梁靖琪爆喊戲獲讚有層次　直認角色與自己有啲似

由優酷和寰亞出品的劇集《家族榮耀》正於無綫（TVB）翡翠台熱播，劇集以上流社會勾心鬥角、爭名逐利為題，節奏明快，自開播以來贏得收視同口碑，而在剛過去一周劇集話題主要落在飾演馬家二房女兒馬昭慈的梁靖琪（Toby）身上，劇情講述馬家為拉攏另一家族龍家解決融資問題，不惜壓上馬昭慈的婚姻，但正當馬昭慈不情不願答應舉行婚禮後，她與前度男友的不雅片曝光，令馬昭慈飽受挫折，失控爆喊。

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相隔四年再度在熒幕亮相，Toby憑馬昭慈一角備受讚賞，劇集開首她已演活了二房女被父親及大房輕視，甚至是無視的委屈，至今Toby的角色再度升溫，除了為家族榮耀作商業聯婚外，更有不雅片流出而大受委屈，虐心爆喊，不少觀眾留言大讚Toby的演技有進步，喊戲有層次。

對此，Toby感謝觀眾讚賞，她表示角色跟現實有點相似，同樣渴望得到父親的認同；貴為前無綫高層梁家樹的女兒，Toby直言曾經對此感到壓力，但隨着歲月洗禮，她亦學懂放鬆，加上近年她在朋友口中，得悉父親更讚她有進步，令她倍感鬆一口氣。

梁靖琪直認角色與自己有點相似。（電視畫面）

此外，在劇裡Toby飾演馬家律師，對於首次演律師的她來說很大挑戰，Toby指在劇中她有不少專用名詞對白，她自言生小朋友後記性差了，面對這些對白，她感到十分難念，難怪每場戲開工前，她要花很多時間背誦對白做定功課。

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