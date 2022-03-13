聲夢代言引發網民「萬人」匯演　粉絲不忿偶像被打手狙撃

疫情下市道雖然淡，但聲夢學員鍾柔美（Yumi）、張馳豪（Aska）和林君蓮（Kaitlyn），食住劇集《青春本我》之勢，出任連鎖快餐店代言，為市場傾向一面倒的代言人景象，增添新鮮感，但廣告一出，隨即亦在網上惹來狙擊，聲夢一班粉絲不忿組織反擊，展開一場聲夢攻防戰。

青春本我︱鍾柔美被校園欺凌 自爆現實都試過：細個驚校園生活

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聲夢學員日前有廣告出街，有一直狙擊TVB的社媒戶口出動派嬲「任務」，其後有大批聲夢粉絲出動護航，結果演變成一場網上萬「人」大匯演，「盛況」近期少見。雙方人馬雜遝之際，有聲夢粉絲在網上留言，指狙擊一方陣營「吹雞」請來大批網絡打手，要求支持者加一把勁，令情況升級，儼如大龍鳯。對於出現這個狀況，據知無綫及客戶都有所預期，大家心態是香港是言論自由社會，搞得活動最重要就是有人留意同做到生意，所以會以平常心看待。

點擊下圖觀看「網戰」情況：

有關網上打手的問題，早前聲夢成員炎明熹都曾觸發相關爭議，當時有分析指出，網上數據計算複雜，計算並不準確，有網民亦指部份支持者會在使用海外戶口為擁躉造勢，不單以表面現象就作出結論。今次事件亦是，網上世界真假難分，狙擊一群也可以動員海外戶口或不停開帳戶派嬲。由於網上戶口暫時仍然可以隱藏身份，所以留言者的動機很難查証，最重要是不應散播仇恨，切勿胡亂狙擊、抵毀及抹黑，公眾亦應該自己作出明智判斷。