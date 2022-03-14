影視博覽2022｜無綫14套新劇4部續集　《刑偵日記》換班底開第2輯

「香港國際影視展（線上版）」（FILMART Online）於2022年3月14至17日舉行。往年通常都會有實體展覽，但之前兩年都因為疫情關係，只能安排網上舉行，的確是失色不少。不過，影視展依然會推出眾多劇集的預告片段，所以仍然值得期待！參展商於4天展期裏，向全球買家發布和推廣影視作品。



點擊下圖看看籌備中的14部劇集和劇情簡介︰

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無綫（TVB）在影視展推出14部籌備中的劇集，當中有四大續集——《巾幗梟雄之懸崖》、《逆天奇案II》、《星空下的仁醫2》和《刑偵日記II》。另外，拍攝完畢或製作中的劇集有24套（當中有6套是《回歸》劇系列）。值得留意的是鍾嘉欣雖然憑《星空下的仁醫》中的演出備受讚賞，但卻失落「視后」一獎，令不少網民大為不滿。事實上，鍾嘉欣自組織家庭後，影視作品便減產，也說明了繼拍攝完劇集《星空下的仁醫》後，再一次拍劇也不知道會是什麼時候，她直言絕對不是短期內的事，所以現在開拍續集，很大可能在第2輯中不會見到她的演出。

鍾嘉欣在《星空下的仁醫》的演出精彩，令她成為「視后」的大熱門，可怕最後還是失落該獎。（YouTube影片截圖）

鍾嘉欣失落「視后」，但就奪得「馬來西亞最喜愛TVB女主角」，當時有一班粉絲跟她慶祝。（資料圖片）

另外，令人較驚訝的是《刑偵日記》開拍續集，事關劇集在上年出街時，25集總即時收視是13.77點，絕對是近五十年較差的成績，可能是因為劇集是普遍TVB觀眾不接受的題材，比較黑暗、燒腦的劇情。提到劇集開第二輯，《刑偵日記》的監製關樹明回覆《香港01》時表示︰「而家講真做劇喺未有平台嘅支持之下，就比較難啲嘅，但係都有啲蘊釀緊嘅，不過我諗都要一段時間先至啟動得到，反而一啲網大，或者電影類就籌備緊，跟住就可能集資，或者搵老闆投資咁。」

《刑偵日記》由惠英紅、王浩信、姜皓文、袁偉豪、黃智雯及王敏奕領銜主演。（《刑偵日記》劇照）

至於《刑偵日記》的編審朱鏡祺回覆《香港01》時就表示︰「《刑偵日記》在內地成績很好，很受歡迎，公司很想我和小群（另一位編審劉小群）繼續創作第二季劇本。可惜收到這邀請時，我和小群早已經向TVB呈辭，所以唯有婉拒，相信應有其他同事跟進。眼見《刑偵日記》得到內地平台重視及網民喜愛，我們身為創作人很開心，因電視劇『創新及突破』這條路並不易行。口罩下的香港人，笑容少了。所以我和小群現正為TVB創作20集喜劇《下流上車族》，希望帶給香港人多些歡笑及共鳴。」

點擊下圖看看24部拍攝完畢或製作中的劇集︰