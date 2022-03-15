影視博覽2022｜TVB回歸劇拍足6部見重視程度　劇集主題盡顯愛國心

「香港國際影視展（線上版）」（FILMART Online）於2022年3月14至17日舉行。往年通常都會有實體展覽，但之前兩年都因為疫情關係，只能安排網上舉行。影視展依然會推出眾多劇集的預告資料，所以仍然值得留意！無綫（TVB）參展的作品入面，當中的回歸劇系列，分拆為6個部分，可見TVB非常落重本製作。



所以TVB推出5部只有1集的單元劇，分別是《我的驕傲》、《究竟天有幾高》、《母親的乒乓球》、《神奇的燈泡》、《曙光》和15集的連續劇《回歸》，共6個部分。（影片截圖）

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因為2022年是香港回歸的25週年，所以TVB推出5部只有1集的單元劇，分別是《我的驕傲》、《究竟天有幾高》、《母親的乒乓球》、《神奇的燈泡》、《曙光》和15集的連續劇《回歸》，共6個部分。當中的演員班底集集不同，但何廣沛和陳曉華就「孭重飛」參演《曙光》單元和15集連續劇，事關兩部分劇情上估計有關連，他們分別是飾演區耀祖和鄧麗娟的青年版，而郭晉安和陳煒就分別飾演年長版，在15集的《回歸》做主角。而劇情方面，分別以不同人物的生活和奮鬥為故事主題，亦提及到25年來發生的事件，如亞洲金融風暴、非典型肺炎等。

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影視展的網站亦有對每套劇的描述。例如《我的驕傲》中，就寫道︰「以一個家庭作為社會的縮影，透過家中成員不同的遭遇，描繪香港市民在這段日子面對的種種困難，有亞洲金融風暴令香港經濟陷入困境，亦有非典肺炎令全城恐慌，就在港人旁惶無助之際，幸得祖國從旁協助，令市民生活回重回正軌，經濟欣欣向榮。祖國對香港的眷顧可說是無微不至，除了替香港遮風擋雨，亦贈送國寶熊貓，讓市民能一睹國寶的風採，更讓香港協辦奧運馬術項目，令香港參與舉望矚目的體壇盛事，香港市民無不深深感受到祖國的愛護。」又描述為︰「回到祖國懷抱，感到無限光榮，身為中國人，更是無比驕傲。」感受到TVB當中的情懷！

郭晉安在《回歸》中擔正做主角。（劇照）

又例如《神奇的燈泡》就形容是「一個神奇的燈泡，連繫中港一家。一段奇妙的旅程，邁向璀璨的未來。」故事大要是︰「天性樂觀的周港康夢想成為咖啡店老闆，為籌措開店資金當上兼職外賣員，期間遇上失意女編劇黎湘文及性格暴躁的鄭忠。三個小人物無意中得知世上有一神奇燈泡，只要將燈泡燃點，便能願望成真！幾經艱苦他們終於找到燈泡，但當他們將燈泡接通，卻突然失效…其實燈泡如何神奇，最重要的是電源，電力是靠天然氣所發動，香港回歸後所有天然氣均是來自內地…沒有了祖國，大家可能就活在黑暗之中！我們應該更加珍惜國家帶給我們的機遇，帶給我們的光明。」的確是盡顯愛國心。

在影視展的網站上，TVB上載了預告片，表示︰「雲集TVB最強班底，寫出你同我嘅心聲，令香港人睇得有共鳴，香港回歸25週年，TVB六大回歸劇，與香港人同呼同吸，見證四分一世紀嘅經歷同蛻變。」看來TVB這次拍的回歸劇是大製作！