梁靖琪貼老公同囝囝午睡照片　意外曬千呎豪宅窗外優美景色變焦點

劇集《家族榮耀》正在播放中，一班演員得到網民的關注。當中馬昭慈 （Chelsea）的梁靖琪（Toby）也非常有戲，連帶她的個人生活也備受關注。Toby其實不時在IG貼上跟老公施雋賢（Jon）和囝囝施睿文（Roman）的溫馨生活照，睇相都覺得幸福！日前，懷有第二胎的Toby在IG上載老公和囝囝在家的照片，再曝光他們一家人住的千呎豪宅。



Toby拍攝由其父親梁家樹監製的《家族榮耀》，她指本人與劇中角色「Chelsea」甚相似，一直努力，希望爭取爸爸的認同。（IG@tobyleungchingki）

Toby跟老公、囝囝一家三口好幸福，而且好快就會是一家四口！（IG@tobyleungchingki）

Toby在IG上載老公在囝囝分別睡在梳化和地上的照片，見到屋內放了一張「L形」梳化，窗外是綠油油的樹，好有大自然的感覺，而地上還散落了囝囝的玩具。Toby用英語寫道星期天是好需要一個午睡的。另一張相又見到Roman在玻璃窗上畫畫，非常可愛。

Toby在IG上載相片，見到她的老公Jon和囝囝Roman在客廳午睡。（IG@tobyleungchingki）

其實Toby亦不時會貼出在家裏影的照片，見到屋內空間闊落，裝修以灰色同白色為主，感覺溫馨又有格調。2018年Toby被爆與年輕8年的Jon相戀，據知Jon家底豐厚，家住跑馬地數千萬豪宅。他們由拍拖至今一直好恩愛，而Toby婚後亦專心照顧家庭，不時分享一家三口的溫馨合照，可見Toby屋企設計簡約，Toby也不時邀請好友到家中開Party，飯廳可以容納十人以上。他們更在天台擺了泳池，放假可玩玩水，盡享家庭樂！

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