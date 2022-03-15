吳亦凡涉強姦遭逮捕7個月驚爆都美竹造假錄音：沒證據只是嚇唬他

吳亦凡去年7月因誘姦未成年少女，遭北京朝陽警局拘留，同年8月因涉嫌強姦罪為被逮捕，自始消失於演藝界，至今判決未明。而迷姦案受害人都美竹，成為送他入獄的功臣。吳亦凡被捕前遭都美竹爆料指他「酒桌選妃」且性侵未成年少女，形象一落千丈，更傳出涉及9大罪狀包括「權色交易」、「性賄賂」、「毒品」、「性侵未成年」、「迷姦」、「偷拍」、「誘騙」、「群交」以及「拉皮條」。然而近日卻有人出面爆料都美竹私下錄音說自己根本沒證據指證吳亦凡，她一直只是唬嚇對方的。

吳亦凡因為桃色醜聞被中國電視劇製作產業協會青年工作委員會點名為「劣跡藝人」。（Reuters）

有網民出面爆料都美竹私下錄音，當中都美竹竟然說「如果把他逼急了，他可能就會賭一下，但我們手裡又沒有特別特別實在的證據，而且是嚇唬他我們有」，更提到過去曾說「未來有資本就要弄涼他」，還自滿地讚自己說：「我是預言家吧！」而之前曾聲援都美竹的好友們現在也都跟她翻臉了，直指都美竹從頭到尾都在說謊而且已經封鎖他們。事件爆出後，不少網民都感到相當傻眼，留言表示：「真的太可怕了，還沒20歲就已經有這樣的心理，這樣的人還繼續在社會上興風作浪」、「相信正義永遠不會缺席」、「到底真相什麼時候才能出來」反而為吳亦凡抱不平。

都美竹回歸正常生活。（微博@都美竹）

不過亦有網民認為，吳亦凡既然已經被拘留且遭逮捕，也不可能是完全清白的，又或者是強姦罪並不是主因，只是因為這次事件被發現了其他犯罪事項。由於吳亦凡早被微博全面封鎖，所以今次這件事情沒有上熱搜亦沒有內地媒體報道。吳亦凡涉嫌迷姦案被捕，星途盡毀。（微博圖片）

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