諸朋好友｜伍允龍爆安志杰原本好憎吳建豪：覺得是黐線佬

由崔健邦(Amigo)主持的訪談節目來到第二季的《諸朋好友》，主持方面找來了麥美恩加入。人緣極好的Amigo在最新一集請到武打兄弟安志杰（ Andy）和伍允龍做嘉賓。二人談到相識是在電影《少年阿虎》合作，阿龍透龍電影中是負責訓練Andy和吳建豪。

當時阿龍拿了Andy的電話，有一天打電話給Andy，發現了一件事情：「原來佢電話係冇我名，就係得一個『？』。」Andy即刻尷尬的解釋：「因為我記名字比較困難，我只記得這個人蠻親切蠻好的，可是那時候沒有再問他的名字。」

兩兄弟出席《諸朋好友》。（網上截圖）

二人成為好友的原因主要是價值觀相近，阿龍透露初來香港時最困難的時候是得到Andy幫助：「我初返香港住地方唔太好，好多時候去佢屋企住同瞓，佢永遠唔會推走我，好客。同埋佢會確定身邊嘅人會好舒服，就算佢唔舒服都好，佢都要確定你會好舒服，好難得，通常麻甩佬都唔會咁樣。同埋大家喺香港冇家人，好似孤兒仔。」

阿龍成日去Andy屋企瞓。（網上截圖）

他們是好友之外，與吳建豪（VanNess）的關係都是極好，三人也是從《少年阿虎》建立了很好的關係。那時候的阿龍是剛入行，不認識他，認為VanNess態度不好：「我覺得佢一定好串，好衰。但唔係喎，一嚟到好Nice，又好宅，成日講卡通片，見到之後就改觀，同埋我知道Andy一開始係唔鍾意佢。」

Andy坦言第一次見VanNess是在夜店：「那時是夏天，有條樓梯可以見每一個人下來，看到他下來，夏天他穿著一件很多羽毛的大衣，然後覺得是黐線佬。然後另一次在抽煙時候我在吃口香糖，他突然走過來跟我說抽煙別吃口香糖，當時那刻他是好意，但年輕嘛，我就心想關你咩事，對他印象不好。」

至於解開誤會是在一次飯局，VanNess當面問Andy是否不喜歡他，Andy又反駁是你不喜歡我吧，那時阿龍在旁做見證，自此就成為好友了。

點擊睇安志杰同老婆Sweet照片！