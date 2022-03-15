吳浩康自爆綵排婚禮時爆喊　大讚老婆有孝心：佢對父母好上心

吳浩康（Deep）與郭思琳（Margiela）早前宣佈結婚，今天（15日）已經舉行婚禮， Deep回覆傳媒表示，婚禮前兩晚已經緊張到睡不着，向來眼淺的他更在綵排時已經哭出來，「自己朝早起身去睇set up，企喺度諗要講啲乜嘢？有邊個會嚟？要多謝邊一位？瞓唔到，兩日都五點幾、六點就醒咗，所以都幾攰同幾緊張。朝早自己演練嘅時候已經喊咗。」

舉行婚禮。

Deep不忘大讚老婆郭思琳：「我鍾意太太係一個好率直、好簡單嘅人，有乜就講乜，同佢相處唔使估，係好嚮往同佢相處。佢唔止對父母好上心、好愛錫，對其他屋企人都好關心照顧，好欣賞佢對家庭呢個態度。」對於太太值多少分，Deep不敢妄下判斷：「嘩！俾太太幾多分都唔夠喎，唔可以亂咁俾分，呢個係我啱啱新婚學識嘅事，所以太太一定係超過滿分㗎啦。」

榮升人夫，Deep坦言心態要再重新調整自己，很多事情需要重新學習：「無論係相處、對事件嘅睇法、價值觀都唔同咗，所以而家變得謙卑咗。過往當大家溝通有問題嘅時候，會覺得，『喂！你唔明白我。』、『我係啱嘅。』、『我識呢件事，你應該要聽我講。』而家會調番轉，『可能有啲嘢我唔知呢。』、『可能我未識呢。』、『可能我唔了解呢。』我都需要重新去學過，希望可以幫到個關係。」

點擊睇二人婚禮照片！