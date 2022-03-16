自稱「鏡粉」連環攻擊聲夢學員　花姐急澄清：真粉不會惡意滋擾

TVB劇集《青春本我》大獲好評，帶動《聲夢傳奇》學員鍾柔美（Yumi）、張馳豪（Aska）、林君蓮（Kaitlyn），擔任連鎖快餐店代言人，日前廣告一出，引來大批反對TVB的網民連環狙擊「派嬲」，更在其他社交平台帳戶動員，埸面認真熱鬧。

《青春本我》大受歡迎，令一班有份演出的聲夢學員獲得廣告場垂青，但同時亦引來一班網民狙擊「派嬲」。（myTV SUPER）

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有網民留言認為發動「派嬲」無聊，質疑動員目的，覺得「派嬲」是間接幫「藍店」宣傳。狙擊一方就將事件與黃色經濟圈捆綁一起，堅稱「派嬲」利多於弊，滿口歪理辯稱藍營和黃營都覺得自己是社會主流，「派嬲」會推高貼交曝光率，絕對符合效益，令人懷疑搬龍門之嫌。

點擊下圖觀看狙擊一方說法：

今次挑動事件，有人刻意拉「鏡粉」落水，有粉絲踢爆，指狙擊一方陣營以「鏡粉」名義「買嬲團」出動，請網絡打手大量「派嬲」，「手足們」更在連登及Telegram開Post發動，煽動仇恨情緒，萬人「派嬲」行動繼續燃燒之時。一波未平一波又起，有報道指冒名「鏡粉」網民，連環狙擊、滋擾及惡搞年僅15歲姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi），以及在《愛．回家》飾演「蔥頭」的丘梓謙，內容言詞不雅及具恐嚇性的訊息，令人嘩然「鏡粉」惡性挑釁行為，亦有人認為行事者居心難測。

年僅15歲的姚焯菲成為了被滋擾對象。（Instagram/@chantelyiu）

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事件愈燒愈烈，就連MIRROR經理人花姐（黃慧君）都按捺不住出面嘗試撲熄火頭，指深信真正的「鏡粉」及新女團COLLAR粉絲，不會惡意滋擾任何人。

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其實，粉絲維護、支持心儀偶像，本是正常不過，但無需惡意攻擊，散布不實，誣衊他人，就連未成年藝人也不放過，令人側目，更要不得的是冒名放暗箭，背後懷有商業目的。在網絡世界，很多人散播仇恨，也有人想借煽動公眾情緒達致個人目標，所以很多言論都未必像表面那樣簡單，只要冷靜深入分析，不輕信仇恨煽情言論，往往就會看出另一面的真像？