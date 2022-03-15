吳卓羲投資7位數進軍潮界　推出自家品牌Figure、NFT

吳卓羲準備殺入潮玩界。

吳卓羲三年前喺北京開了首家玩具博物館，展出了他收藏的超級英雄figure，近日為順應潮流，正構思推出自家品牌Figure、服飾和NFT，由於博物館免費開放參觀，加上租金等雜費，所以吳卓羲也坦言並沒有打算靠此賺錢。近日他接受訪問時透露希望通過不同的渠道令大眾看到並非只會唱歌、表演嘅自己，並謂「還會設計Figure、衣服和首飾。」

吳卓羲表示由於係第一次推出產品，所以希望可以盡善盡美，佢以家中嘅貓為Figure藍本，再配以飛虎Full Gear制服，認為咁可以代表自已。他坦言收藏Figure花費不少，所以索性做埋設計，今次投資近7位數字，預計3至4個月後推出。吳卓羲又話並未有因而為報讀設計課程，純粹靠自己創作，例如有時見到某種顏色或圖案，會先記錄下來再慢慢改良構圖，以及加入個人風格，避免有抄襲之嫌。講到投資，吳卓羲又點只figure，他在訪問中亦提到投資物業要看準時機和量力而為，而佢近年睇好將軍澳區，有意喺該區入手筍盤作投資。「這區人流多比較旺，我不是自住時，就無需要買大型的單位，4至5百呎單位已足夠投資之用，又比較容易放租。」他又指投資最緊要係量力而為，並謂：「誰不想買價值數億的物業？要供得起才可。」