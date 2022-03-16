朋友請聽好2 | 袁詠儀從小教兒子男女有別　分享帶入女廁經驗獲讚

袁詠儀（靚靚）近年常駐內地，參與了不少綜藝節目，風趣率直的性格圈粉無數。在最新一集廣播真人騷《朋友請聽好2》中，靚靚聽到網友吐槽男童入女廁的尷尬事後，分享了自己的經驗。



靚靚分享育兒經驗。（微博@朋友請聽好）

一位女聽眾來電表示，她在去商場廁所時，突然看見一隻小手在推門，之後有一對眼透過門罅望住她，原來是一個小男孩，蹲下來往廁格裏面看，嚇得她即刻出來，發現這個小男孩在逐個廁格找媽媽。待這位媽媽出來後，完全沒有理會小男孩的做法，於是女聽眾就質問她：「男生也可以進女廁所嗎？，還可以到處亂看的。」結果反被這位媽媽罵道：「小孩子你也要計較，他這麼小知道什麼是什麼嗎？你這個人看著這麼善良，心思這麼歹毒。」令這位女聽眾覺得簡直不可理喻。

對此，作為媽媽的謝娜直言，理解媽媽的難處，但媽媽要負起看好孩子的責任，而本身有兒子的靚靚就更加有經驗，她分享道：「很小我就跟他說其實男生和女生是有分別的，儘管他三四歲，但那個時候我會把他一起帶進去同一格，然後我就跟他說，媽媽要去洗手間，你轉過頭，背對著，不能偷看，我說你去洗手間的時候我也沒偷看你。」因此靚靚建議父母可以考慮這個方法。

+ 9

其實「男童入女廁/女更衣室」這個話題一直以來都是大眾探討的熱話，很多父母認為並非大事，因為「他們還小，什麼都不懂」，但不少女網友都有在女廁、女更衣室被男童偷看的經歷，對這樣的行為大感不適，甚至被侵犯私隱。這一點在內地尤為明顯（香港《公廁(行為及舉止)規例》、《公眾泳池規例》有相關規定），也令「媽媽們」與女性飽受困擾，有的「媽媽」也如上述女聽眾描述的一樣，蠻不講理，因此網友非常認同靚靚的做法，性別意識應該從小培養：「很難不讚同袁詠儀的提議，現在有很多素質特別差的家長，在公共場合不分場合的行為真的很讓人討厭 」、「有跟著袁詠儀學到哦，還是得讓孩子提早有性別差意識」、「袁詠儀這一次站在孩子媽媽角度上，還是提出了很多好的建議，照顧之心可以有，但是不要影響了別人，應該多關註公眾的角度 」等，紛紛呼籲「媽媽們」學習。