舊愛Grimes爆馬斯克生活質素低於貧窮線　身價2200億仍住組合屋？

美國太空探索科技公司SpaceX及Tesla創辦人馬斯克 （Elon Musk）與歌手女友Grimes，自2018年公開戀情，雖然曾經歷離離合合，Grimes與去年為馬斯克誕下兒子X Æ A-12，不過同年卻宣布「半分手」。日前Grimes接受外媒訪問時談及兩人分手的原因，是馬斯克的生活水平竟然「低於貧窮線下」？



馬斯克與Grimes曾一起出席Met Gala。（Getty Images）

Grimes日前接受《Vanity Fair》的專訪時透露，於去年12月已透過代母誕下女兒Exa Dark Sideræl Musk，並宣布已正式跟馬斯克分手，不過兩人仍保持良好關係及共同撫養一對子女。提到兩人分手的原因，Grimes不諱言指身家高達2287億美元的馬斯克「活於貧窮線下」，讓她感到非常沒有安全感。兩人同居誕下兒子後，一直住在4萬美元的組合屋，自己非常擔心會被鄰居偷拍，而住所亦沒有保安，但馬斯克卻不屑一顧。

她續指馬斯克生活非常節儉，記得有次發現自己睡的床褥有破洞，但馬斯克竟然拒絕購買一張新的，並直言馬斯克活得一點也不像富豪，而自己更曾經要連吃8日花生醬。至於提到馬斯克不肯花費的原因是，馬斯克將自己所有的財產都投資到SpaceX實行登陸火星計劃，對此Grimes直言計劃昂貴又不能賺錢，還非常危險，不過馬斯克就決定將所有錢花在造福人類的研發。

其實早於2020年，馬斯克已曾在Twitter上出Post表示自己要出售所有實物財產，並不再擁有任何物業，原因是想為火星和地球奉獻所有。而原本在加州的七個物業，至今已全數售出。另外，Grimes亦表示跟馬斯克分手後，希望大家能專注在她的音樂創作上，而不只是關注任何跟馬斯克有關的八卦。