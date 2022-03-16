餘生，請多指教︱「黃Viu」同步跟播　肖戰楊紫組CP堪稱最強聯手

冬季日劇即將播完、四月韓劇又還未上架，為確保觀眾糖分攝取，由「頂級流量小生」肖戰攜手「九十後四小花旦」楊紫所主演的年度最甜陸劇《餘生，請多指教》於昨日（15日）晚上十時盛大開播，屆時「黃Viu煲劇平台」將會同步跟播，付費用戶更可以搶先收看指定集數，實行快人一步緊貼甜寵大劇的最新進度！

《餘生，請多指教》將於今日（15日）晚上十時首播，「黃Viu煲劇平台」將會同步跟播。

改編自柏林石匠同名小說，全新現代都市愛情劇集《餘生，請多指教》講述即將大四畢業的林之校（楊紫飾）在畢業前夕跌落人生谷底：父親患癌住院，令她不得已放棄外地知名企業的工作機會，男朋友更在此時提出分手！正當林之校對於愛情和未來生活的美好想像破滅之際，父親的主治醫生顧魏（肖戰飾）卻走進了她的生活……

《餘生，請多指教》原定2021年夏天開播，經過多次無疾而終後，之前官宣首播日期時，消息還迅即衝上熱搜、帖文觀看次數突破6.5億次，更有觀眾笑言「苦等有回報」、「不用等到來生了」，可見肖戰和楊紫兩大紅人的叫座力！

肖戰和楊紫是內地數一數二的流量小生、花旦。

現年三十歲的肖戰年前憑《慶餘年》、《陳情令》等劇集爆紅，一躍成為內地「頂流男星」；日本媒體更自創「肖戰效應」一詞，向當地民眾介紹他的演藝作品和商業貢獻。據一個咖啡品牌透露，過去曾斥資五千萬邀請肖戰為產品代言兩年，結果在官宣當日，網上旗艦店便創下六千萬業績、不到半個月更直達一億！此外，網傳肖戰代言的瑞士名錶，在短短三日間銷售額超過六億元人民幣，就連品牌CEO也在官方社交平台直說「不可思議」！由此可見，去年手握二十五個代言的肖戰除了帶貨力驚人，更深受觀眾和粉絲愛戴，劇集收視自然有保證。

另外，科班出身、畢業於北京電影學院的楊紫，近年不但以精湛演技征服粉絲，更先後奪得華鼎獎和金鷹獎的最佳女演員，演技備受肯定！人稱「霸屏女王」的她，歷年合作多位男神人馬包括霍建華、鄧倫、李現、井柏然，為她帶來「男神收割機」的稱號；今次首度合作肖戰，也令新劇開播前便被睇高一線，「餘生CP」的世紀合作也被內地網友稱為「最強聯手」！