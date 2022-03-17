飛虎3壯志英雄︱梁競徽骨陰森眼神勁心寒　大龍生黑化獲讚老戲骨

邵氏與優酷製作劇集《飛虎3壯志英雄》集星級演員陣容及頂級製作團隊，包括苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、張兆輝、馬德鐘、陳豪、郭晉安、梁競徽、蕭正楠、王敏德、姚子羚、陳瀅、蔡思貝及蔡潔等。而在昨晚（16/3）播出的一集中，就揭開了許森（梁競徽飾）和董啟超（羅樂林飾）的神秘關係。

劇情講到董啟超（羅樂林飾）的公司遭揭發秘密生產違法藥物，原來是許森（梁競徽飾）暗中利用宋潔怡（蔡潔飾）曝光消息。事緣啟超是許森生父，但卻從來未有盡父親責任，以致許森童年過得相當悲慘，更目擊母親許若紅（蔣家旻飾）因無力償還債務跳樓身亡；對生父恨之入骨的許森，隨後因相依為命的外婆生病，最終硬着頭皮向啟超要錢，但由於許森全程表現倔強兼不肯叫爸爸，結果遭受啟超奚落及羞辱。

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如今董啟超因許森布局以致陷入危機，許森理應落井下石，不過在之前集數一直看似人畜無害的許森，竟反高潮以金錢利誘啟超並主動提出合作，兼順勢攤牌指自己是其私生子。不過許森向啟超拋出橄欖枝期間，全程不忘不停句句窒住啟超，且態度不慍不火，看上去讓人相當心寒。尤其向啟超承認自己是其私生子一幕，梁競徽略帶笑意、但卻絲毫不帶半點感情地冷靜說出：「唔好意思董生，由你拋妻棄子嗰日開始，董志健已經唔存在喺呢個世上，我叫做許森。」

甚少演奸角的競徽，今次成功將陣陣寒意透過角色散發出來，效果甚佳。原來梁競徽為了演好許森這個角色，曾在眼神上下了不少苦功，他早前接受無綫娛樂新聞台《Star Talk》訪問時表示：「呢個角色唔會喺表情同行為表達太多，我選擇用眼神去表達內心，連着衫都有刻意設計，成套戲係着過一次黑色衫，就係同羅樂林最後嗰場。」

梁競徽早前接受《Star Talk》訪問。

至於羅樂林雖然同樣飾演奸角，但其飾演角色明顯比許森單一及外露得多，其中一幕講述因其公司被揭發做違法藥物，怒不可遏的啟超竟拿下屬做出氣袋，並捉着其中一人狂質對方食藥，躁狂得來相當病態。由於羅樂林演乜似乜，令網友即使同一晚才看完《愛．回家之開心速遞》，並未有因「大龍生」影響看《飛虎 3》的心情，紛紛留言指黑化了的羅樂林相當讓人討厭：「真係衰到冇人有」、「佢返到愛回家會唔會咁對啲下屬？」，並力讚羅樂林「果然係老戲骨」。

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同樣以「奸」成功搶盡焦點的、還有飾演羅樂林私人秘書的傅嘉莉，劇中不時以性感裝扮現身的她，今晚（17 日）一集將會「血性大發」，綁着手下瘋狂施暴兼狂嗌對方「廢柴」，十分駭人。今次傅嘉莉搣甩性感尤物形象，難得豁出去飾演窮兇極惡角色。