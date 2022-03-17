王力宏李靚蕾開庭交鋒4.5小時未有定案　男方首發聲疑信心十足

王力宏與李靚蕾離婚一事，連月來鬧得沸沸揚揚，除了在美國紐約法院開打離婚官司，戰線亦在台灣正式展開。3月17日台北法院家事庭開庭調解三名子女的監護、探視方式，二人更以視訊形式隔空相見正面交鋒，調解從上午9時30分至下午近2時，耗近4.5小時仍未結束，暫時正休庭至下午3時30分繼續開庭。

王力宏與李靚蕾目前就子女探視權案仍沒有判決結論。（微博圖片）

據知二人在紐約法院的官司涉及贍養費、子女監護權歸屬及探視方式等議題，另一方面，李靚蕾為了爭取小孩監護權，決定將訴訟戰線拉回台灣，農曆年前向台北地院家事庭遞狀聲請「酌定親權行使」。王力宏指已5個月未見到子女，今年1月返台完成隔離後，曾親赴住處想要探視子女，李靚蕾則反控指王力宏帶黑衣人前往，嚇到小孩拒絕開門更報警處理。有指台北法院顧慮王力宏、李靚蕾現身恐引發騷動，罕見決定採視訊方式進行，他們各自在律師陪同下，透過視訊會議隔空相見。

越南粉絲會成立16周年及澳洲和新西蘭粉絲會成立18周年，王力宏分別於15日送上兩封親筆簽名信。（微博圖片）

訴訟仍未知結果，但王力宏的越南粉絲會成立16周年及澳洲和新西蘭粉絲會成立18周年，王力宏分別於15日送上兩封親筆簽名信，網上更有一段疑似王力宏大開金口的錄音：「愛你們，想你們，今天是越南（粉絲團）生日，16歲生日快樂。我在這邊要祝大家『happy birthday to you,happy birthday to you（唱） 』加油，我們手牽手，一起度過，愛你們，想你們」，成為他與李靚蕾正式打官司後首次發聲，當中內容包括：「感謝你們的不離不棄，有了你們的陪伴，無論前路多少風雨，我都會迎難而上！讓我無懼風雨，擁有永不言棄的勇氣和堅定！」看來信心十足。