家族榮耀︱劉沛蘅想挑戰女主角　自爆「痴女級」瘋狂戀愛史

現年30歲的劉沛蘅（Hillary）近年憑ViuTV遊戲真人騷《膠戰》系列人氣急升，憑女神級可愛樣貌、真性情圈粉無數，她最近更有份在無綫（TVB）翡翠台熱播劇集《家族榮耀》中亮相，飾演郭政鴻和熊黛林的大女「Judy」馬招娣，曝光機會愈來愈多。不過，入行14年的Hillary亦曾有一段頗長時間的沉寂時期，她接受《香港01》訪問時便坦言現時一切來得剛好：「如果而家嘅嘢再早幾年遇到，未必有呢個效果，而家成熟咗，大個咗，好多嘢都識去處理。」

劉沛蘅（Hillary）日前接受《香港01》訪問。

家族榮耀｜Hillary劉沛蘅演千金小姐 家底豐厚靠《膠戰》入屋

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中三開始做兼職模特兒的Hillary又透露當年入行是有點無心插柳：「我細妹同王敏奕係同學，嗰時王敏奕係叫我細妹試下，但佢怕醜，我好鍾意上鏡，所以同媽咪去咗見模特兒公司經理人傾，就咁就開始做Part-time Model。」完成學業後，她全身投入模特兒工作，但幾年後又遇上行業變革，模特兒的功能慢慢被KOL取代，令她一段時間缺乏工作，她望清前路後便決心轉型：「好彩當時有儲錢習慣，我由中三就開始儲，所以就算冇嘢做，我都畀到家用。（而家好景咗係唔係畀多咗？）一路有加，而家搵多咗就梗係畀多啲。」現時主力發展演戲的她更指現時目標是做女主角：「劇又好戲又好，最想做女主角，呢個係我短期內目標！」

劉沛蘅現時目標是做女主角：「劇又好戲又好，最想做女主角，呢個係我短期內目標！」

談到Hillary早前被重提曾與狄以達（前名狄易達）拍拖，她坦言這是她過去的一部份，所以並不介意：「我都三十歲，拍過拖都好正常！」雖然未有回應與洪卓立的緋聞，但自己感謝狀態是「開心」的她仍然有分享擇偶條件：「我想佢係一個孝順同有愛心嘅人，同埋想佢有上進心。」她又指自己覺得拍拖是屬於兩個人的事：「唔係話我係公眾人物都冇所謂，係要睇嗰兩個人嘅共識，始終都係想大家Focus番事業上。（結婚都唔講？）結婚先算啦，哈哈！」另外，Hillary亦自爆26、27歲時「痴女級」的瘋狂愛情經歷：「我試過凌晨三、四點同我嗰時男朋友嗌交，我喊，但係佢唔理仲要嬲到即刻走咗，我呆咗十秒左右，就換衫衝落街，但佢已經走咗，我就搭的士去佢屋企樓下，等到佢朝早十點！（之後分手？）之後仲有一齊番！」

劉沛蘅自爆戀愛瘋狂經歷。

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