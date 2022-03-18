盤點六大在家運動女神KOL　Kaka陳渃晴亮相有線陪你Keep Fit啲

健身室停業，連外出做運動都要戴口罩，要Keep住個Body其實好唔容易！最近一班「運動型女神」當道，既然個個都留在家，倒不如上網齊齊做運動。一班「疫」境中仍然Keep得這樣好的「女神」，不時在網上公開短片，帶領網民在家做運動保持健康體態！小編即時為你推介心水「運動型女神」，大家又睇睇想跟邊位女神做運動？

1. 林芊妤（Coffee）

現年32歲的Coffee是本地數一數二的「運動型女神」，她主理的YouTube頻道更擁有接近160萬名訂閱者，非常犀利。

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2. 簡幗儀（Lilian Kan）

現年33歲的Lilian Kan有「香港最靚時裝設計師」之稱，亦非常醉心做運動，不時在社交網站分享心得之餘，更設計了一系列「戰衣」。

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3. Ruby.S

Ruby.S是山藝達人，對登山非常熟悉的她亦是超級Keep Fit高手。

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4. Tiffany TJ野人（李怡）

人稱「野人」的李怡除了是林珊珊的孻女，亦是著名瑜伽導師同能量治療師，操出Fit爆身形的她更是不少女生的偶像。

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5. 董嘉儀（Lulu）

現年28歲的Lulu不但喜歡睇足球，亦好喜歡做運動，早前更獲取不同瑜伽導師資格，也在YouTube拍片教做運動。

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6. 陳渃晴（Kaka）

現年32歲的曾是無綫（TVB）藝人，亦曾經在ViuTV參加真人騷《Good Night Show 廣告女皇》，近年轉職做註冊瑜伽教練的她Keep得非常好，不似兩子之母。

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想跟住女神做運動，冇問題！最近有線寬頻集團推出網上直播課堂《有線星級學堂：輕鬆在家gym》，鼓勵大家在家運動Keep Fit啲，仲請來兩位「運動型女神」Kaka和Ruby.S分別於今個星期和下星期一至五（14/3至18/3，21/3至25/3），朝早九點半在香港開電視官方Facebook及Instagram直播的《型男美女健康生活》亮相，教一班在家工作的女性以及家庭主婦，如何在家抗疫都可以運動Keep Fit啲，而除了兩位女神之外，型男註冊瑜伽教練吳子信和美女註冊健身教練Bella Law亦在節目中坐鎮，實行同觀眾輕輕鬆鬆在家Keep fit。

陳渃晴在《型男美女健康生活》教蘇伊俊和觀眾做運動。（Facebook/@香港開電視 Hong Kong Open TV）

型男註冊瑜伽教練吳子信和美女註冊健身教練Bella Law亦在《型男美女健康生活》中坐鎮。（Instagram/@shinyogahk、Instagram/@justbellalaw）

另外，《有線星級學堂：輕鬆在家gym》更邀請了星級教練曾德誠Hamo 聯同多位星級運動員，星期一至五於香港開電視Facebook直播教大家簡單家居運動動作。而香港開電視更特別為觀眾剪輯課堂精華片段，3月16日起早上8時至8時半於免費電視77台播映，一於陪大家運動Keep Fit啲 。

網上直播課堂《有線星級學堂：輕鬆在家gym》

日期：3月14至3月25日 (逢星期一至五)

時間：

8:30 – 9:30 星級運動員陪你做運動

9:30 – 10:30型男美女健康生活

11:30 – 12:05 親子運動家庭樂 （逢星期五將有星級運動家庭參與，節目延長至中午 12:30）

播放平台：香港開電視官方Facebook及Instagram

觀看Facebook直播：https://bit.ly/3IeIql2

課堂重溫：https://bit.ly/3ImMEam

節目《有線星級學堂：輕鬆在家gym》3月16日起早上8時至8時30分於香港開電視77台播映。

點擊下圖觀看「有線星級學堂：輕鬆在家gym」第二周時間表：