940920．專訪︱劉俊謙爆蔡思韵不為人知一面：唔覺得佢係女神！

ViuTV劇集《940920》由劉俊謙和蔡思韵領銜主演，兩人分別化身成不同時空的余家聰和林楚凝，交織出一段橫跨廿年的穿越故事，而第八集蔡思韵決意留下劉俊謙獨自重返94年9月20日，犧牲自己去拯救對方媽媽（簡慕華飾）時，更是令人百感交集，既甜蜜又痛心！現實中是情侶兼第三次合作的他們日前接受《香港01》訪問時便大談拍攝時的心路經歷，以及各自對伴侶的看法。

劉俊謙和蔡思韵日前接受《香港01》專訪，分享拍攝《940920》感受。（梁碧玲攝）

談到劉俊謙在《940920》中一人分飾「會長聰」和「作家聰」，看似難度甚大，但他分享感受時卻指難度並非重點：「係我覺得好好玩，其實今次做番讀哲學嘅余家聰，都係有少少唔同，喺設計上都有令佢豐富啲；另外嘅作家余家聰處理上就容易少少，因為係新人物，所以喺之前都有同導演、編劇傾，到底個角色點樣至好睇啲。」談到「作家聰」有少少自戀，問是否有他真人的影子時，他笑說：「咁我就唔係自戀嘅，工作需要啫！（個角色有幾多成係自己？）呢個係演員嘅秘密嚟，到底我係咪自戀，就要大家估下！ 」

劉俊謙飾演的「作家聰」自戀味濃，他笑指自己沒有自戀傾向。（劇照）

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提到《940920》沿用《二月廿九》台前幕後，班底亦有一定默契，問蔡思韵融入時有否感到困難時，她說：「我係一個新嘅角色，所以我嘅自由度都好大，所以唔會畀《二月廿九》局限咗自己，同埋都好融入到件事，成班人做嘢係好好玩。」問劉俊謙有否幫她更融入劇組？劉俊謙搞笑地說：「反而係佢幫我更多！有一日好攰，好記得當日係打風打得好勁，嗰日係拍咗十幾個鐘，拍到頭昏腦脹，我自己唔係做得幾好，但係我開始唔係好判斷到，蔡思韵就走過嚟同我講，我咁咁咁做係咪會好啲，真係彷如明燈點醒我，對我嚟講係一個好大嘅救贖，燃點咗我生命，所以我真係要多謝佢，我而家講番都有少少感動！」搞到全場大笑，而蔡思韵就指上述情況只是個別情況，平時甚少對男友的演繹有太大意見：「不過有就會直接講！」

雖然蔡思韵未有在《二月廿九》中演出，但好快便融入到《940920》團隊。（劇照）

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談到兩人被喻為新一代「男神」、「女神」和「金童玉女」，他們均不以為然，並指自己其實也是普通人，劉俊謙更說：「我亦唔覺得蔡思韵係女神，咁樣相處係好辛苦，即係對方唔係人嚟咋喎，其實大家都係人，有好同唔好嘅地方。」今次是第三次合作，會否認識對方更多不同面貌？劉俊謙說：「都真係會，同平日相處係好唔同，平時係男女朋友嘅關係，做嘢就係兩個演員但同時係男女朋友，所以有啲嘢又需要分開，我點樣Respect對方係一個演員，唔將太個人情感帶落工作裏面。（收工唔傾公事？）嘩，開足廿個鐘，一收工就各自返屋企瞓覺覺啦！」蔡思韵則補充說：「不過平時生活突然個腦閃過啲靈感，都真係會提出拎嚟討論！（同《幻愛》未拍拖時好唔同？）而家係直接好多，會更加信任對方。」劉俊謙聞言後繼續發揮搞笑本色，更大爆女友不為人知一面：「真係唔同，當時真係覺得佢係女神，唔熟嘛，好文藝啦，好優雅啦，但識落就好搞笑、好爽快，甚至有少少孩子氣，有時見到佢就好似見到小朋友喺草地『哈哈哈，追我吖』咁。」搞到蔡思韵不知如何是好：「我冇嘢想回應！」非常有趣。

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