940920．評論︱做唔成「神劇」其實好閒？　救到電視業先係最重要

由羅嘉駿（Steve）監製兼執導，黃智揚（Yellow）擔任編審，劉俊謙、蔡思韵和吳海昕主演的ViuTV劇集《940920》昨晚（18/3）播出大結局，令不少過去兩星期睇足十集的觀眾，以及由《二月廿九》開始支持製作團隊的擁躉感到不捨。雖然劇集在第六、七集因為劇情安排失當──阿月（朱栢康飾）因為妻子Kami（李炘頤飾）意外身亡而成為殺人狂理據欠充份，林楚凝（蔡思韵飾）看見魚蛋（黃溢濠飾）滿身鮮血時亦過份冷靜，搞到部份觀眾鬧爆故事情節「大暴走」，幸而劇集最後三集狀態明顯回勇，不但清楚交代94年9月20日當天一眾角色的遭遇，讓觀眾透徹理解劇集時間線，亦為林楚凝和余家聰（劉俊謙飾），「Yeesa」張麗紗（吳海昕）和「Ryan」馬智浩（徐天佑飾）兩對情侶安排一個圓滿結局，Fan Service做好做滿，以彌補《二月廿九》結局留下的遺憾。

劉俊謙、蔡思韵和吳海昕主演的ViuTV劇集《940920》在3月18日播出大結局。（Instagram/@viutv）

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雖然《940920》瑕不掩瑜，要愛情有愛情，要懸疑有懸疑，要笑點有笑點，Twist位更是情理之內意料之外，但還是差半步才能夠稱得上是「神劇」！沒錯，在這個幾乎「神劇」處處的世代裏，《940920》顯然稱不上是一套「神劇」。「神劇」從來沒有客觀定義，無論是講由人食人講到對社會現況不滿的《天與地》，還是由開開心心「圍威喂」講到青年人為理想掙扎的《IT狗》，但凡劇集內容沒有專門為「師奶」服務，加上廣泛觀眾推崇，便會自動升格成「神劇」。《940920》的確沒有肥皂劇通用情節，符合了「神劇」的第一個條件，但劇集播畢至今已經有不少觀眾抽秤劇集中的不足、疑似犯駁之處，即使當中既有善意又有惡意，但足以證明觀眾並非一致讚賞。

940920｜情節失當捱轟 監製羅嘉駿願負最大責任：對團隊感到歉疚

《940920》監製暨導演羅嘉駿早前在社交網站發文，指自己會為情節安排失當負最大責任。（Instagram/@stev.law）

為何會有觀眾鬧得特別勁？一切都是因為珠玉在前，《940920》的前作是有「神劇」美譽的《二月廿九》，劇集在兩年前創造了一個ViuTV劇集的新高度，一方面吸引更高質的觀眾收看ViuTV，亦直接教育觀眾要用另一個層次觀賞劇集──睇劇用埋個腦會更加好睇，所以這班人便會對同一團隊炮製的《940920》抱有期望，希望劇集會為他們帶來更大歡愉，雖然有一班觀眾覺得《940920》比起《二月廿九》更精彩刺激，但仍然有一班觀眾未夠滿足，甚至無限放大《940920》的缺點，踩到它一文不值，即使事實上劇集比起坊間大部份劇集更勝一籌。ViuTV湊出這班「奄尖客」，並不是搬石頭砸自己的腳，而是成功的證明，亦是應當開香檳慶祝的時刻。正因為他們「奄尖」，有要求，而且永不滿足，本地電視行業才可以有一線生機，一味追捧，但沒有要求、批評，便沒有進步，不再精益求精就只會是一潭死水，觀眾永遠是重要一環，也是整個行業最大推動力，如果真的不愛，鬧都費事，對吧？