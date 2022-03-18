特首林鄭被批抗疫不力　冼國林暗諷處事不變通：江山易改本性難移

王祖藍的舅父冼國林今日（18/3）現身觀塘出席網台節目訪問。被問競選特首選有沒有信心取勝？冼國林接受《香港01》時表示：「坦白講，如果冇信心我就唔出嚟啦！亦都知道有好多人話我未夠班，有好多冷眼與嘲笑。咁其實如果我信念係冇錯，中央即係俾一啲愛國愛港，有能力有承擔，亦唔怕得罪人嘅人做特首，咁所以我認為我係夠資格嘅。當我公開參選之後，我係收到好多選委打畀我支持我，咁所以我唔覺得自己入唔到閘。」

對於外界有人質疑他沒有從政工作經驗，可得可能參選特首之位。冼國林暗諷說：「係，我係聽到好多人都話我冇從政經驗，又話我冇做過議員，又冇喺政府部門做過，質疑我嘅能力。我又想講你哋話行政經驗好重要，咁現時政府都好多行政豐富經驗嘅人啦，而且大部份人都40年行政經驗，咁你哋都話佢哋唔得，咁即係你哋話俾我聽，事實行政經驗係唔重要啦。咁所以有行政經驗唔等同於佢哋有辦事能力會做到，咁所以唔好自我矛盾啦。」

冼國林參選特首。（羅國輝攝）

被問到如何評價現時特首林鄭月娥的抗疫工作表現，冼國林表示：「我就唔會評論佢做得唔好嘅。而我就覺得佢仲係沉醉於與病毒共存嗰個概念，雖然佢把口冇講到，其實香港已經接近係同病毒共存。而佢可能顧忌太多，過份審慎而搞到而家咁嘅情況。而我嘅睇法係如果你任何嘅計劃要做到好完善先行，基本上係唔使行，因為行咗未必啱，去到嗰日會有好多變化，所以一定要有個大綱規劃，然後照去行。行咗之後有咩唔妥，就不斷修改。」

冼國林續說：「而林鄭特首而家就係40年嘅從政經驗，就話咗俾我知乜都要有規有矩。講真而家香港已經同以前嘅年代唔同喇，係要隨機應變。（會唔會覺得特首好硬頸？）哈哈！不如咁講啦，每個人最大嘅敵人都係自己，而性格好難改，俗語有話『江山易改本性難移』，而佢屬唔屬於硬頸呢？我就唔會批評。而佢嘅政策就過份審慎，我就覺得可能係喇。咁所以我就覺得佢係要變通吓。」