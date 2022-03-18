東張西望｜安老院舍成重災區　職員求助無門：返工連水都唔敢飲

張姑娘講到院舍大爆發時，一時感觸落淚。

第五波疫情至今，累計5188人死亡，其中三分之一係來至全面失守的安老及殘疾院舍。特首林鄭月娥上周推出緊急補救院舍措施，包括爭取在3月18日前為全港院舍院友接種第一劑疫苗、將對部份院舍進行「閉環管理」。今晚播出嘅《東張西望》，分別訪問了幾間老人院嘅員工，大部分都認為措施來得太遲。

蔡仲榮管理嘅老人院，由於地方以及物資充裕，所以能夠做到零確診，但佢都唔打算參加政府推行嘅閉環式計劃。

張姑娘及阮姑娘分別喺兩間大型安老院工作，張姑娘表示短短一個月差不多有九成四院友染疫、10人離世，而阮姑娘嘅院舍共50人，有42人染疫、３人離世。張姑娘表示曾經都跟隨衛生署指引進行原址隔離，但好快就淪陷，加上當時有近一半員工亦確診，令其他同事百上加斤，長時間工作之餘，就連水都唔敢飲。張姑娘表示喺第五波初期，唔少長者都願意接種疫苗，但當佢哋聯絡衛生署時，對方一直話冇期、安排唔到醫生。「最後安全係3月1，但我院舍2月19號已經有人確診，3月1日係來得太遲。」

張姑娘管理嘅院舍2月中已經有人確診，但衛生署遲遲未有安排人手上門打針，最終令其院舍有9成長者「中招」。

節目中，亦訪問咗安老院前線工作人員溫小姐，佢之前因為怕影響到家人，所以租酒店住，但過程並不順利。「對方話因為怕老人院有大規模爆發，所以唔租，我哋情緒上好大壓力。」溫小姐後來成功以1萬5元月租某酒店。「我份糧啱啱好用嚟交租，再叫埋外賣就冇晒，等如白做一個月。而家政府先嚟閉環管理，我錢都比晒，同埋我哋院舍啲人都已經好返，你話聽到係未好激氣。」安老院危長蔡仲榮指閉環管理只開放矛非零確診院舍參加，同埋酒店喺窩打老道，對於院舍喺錦田嘅佢來說，確係非常唔方便，所以亦唔打算參加。