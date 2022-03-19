《YES!》創辦人邵國華病逝　城市驚喜校花校草選舉發掘明日之星

資深的電台節目主持人兼《YES!》雜誌創辦人邵國華驚爆離世的消息，終年64歲。他的好友Anthony Lo昨日 (18/3) 於facebook發文公布他的死訊，並透露因疫情關係，他的家人以及Anthony自己都未能親身送別，倍感遺憾。

邵國華終年64歲。(youtube截圖)

邵國華綽號「邵大哥」，於1989年在香港電台與倪震、梁繼璋合作主持電台節目《三個寂寞的心》，探討愛情問題，深受年輕聽眾喜愛，更一度成為全港電台節目收聽榜榜首。 同年他與倪震創辦年青人雜誌《Yes!》，並擔任該雜誌主編，雜誌大受年青人歡迎，後來發展「Yes卡」引起一眾追星族的抽卡潮，更成為了不少香港人的集體回憶。

邵國華是《Yes》創辦人之一。(網上圖片)

《YES!》雜誌內之的「城市驚喜」欄目，以星探形式或自薦形式，每期邀請不同的少女當模特兒拍照，因此直接或間接捧紅部分少女成為電視藝員或歌星，包括張栢芝、鄧麗欣、楊愛瑾、傅穎、蔡卓妍及韓君婷等，其中息影女藝人，李嘉誠次子李澤楷之前度女友梁洛施，於13歲時參加《YES!》雜誌的城市驚喜專欄，並成為該期雜誌封面，一鳴驚人而加入娛樂圈。另外，該雜誌還會舉辦校花校草選舉，黃宗澤也曾是98年校草選舉的候選人之一，袁偉豪則是97年校草選舉的候選人之一。而鄧麗欣就參加了2000年度的校花校草選舉，並當選冠軍，從而進入娛樂圈。當年城市驚喜以及的校花校草選舉確是為娛樂圈帶來了不少型男索女，可說是新人入行的捷徑之一，是演藝界明日之星的搖籃。